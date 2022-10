OM Mercato : Longoria prêt à boucler une belle signature en attaque

Les dirigeants de l’ OM se projettent déjà sur le prochain mercato estival et devraient boucler une énorme signature d’ici la fin de la saison.

L’avenir d’Alexis Sanchez à l’ Olympique de Marseille risque de faire parler cette saison. Recruté cet été après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan, l’international chilien a retrouvé des couleurs sous le maillot phocéen. Buteur efficace, il n'a pas mis bien longtemps à marquer sous le maillot phocéen. L’ancien joueur du FC Barcelone comptabilise déjà 5 buts inscrits en 9 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. En l’espace de moins de trois mois, l’ancien Barcelonais a ainsi balayé les maigres doutes qui entouraient son état de forme.

Malgré son âgé avancé, le joueur de 33 ans prouve qu’il reste toujours un attaquant de haut niveau. Et s’il poursuit sur cette belle lancée, son avenir devrait être rapidement réglé à Marseille. Pour l’heure, Alexis Sanchez est sous contrat jusqu’en juin avec l’OM. Il dispose tout de même d'une année supplémentaire en option, incluse dans son contrat. Cette clause est activable si les deux parties sont d'accord.

« Si tout va bien, que le processus est ok et qu'on est d'accord, on se mettra autour de la table pour continuer l'aventure ensemble. La chose la plus importante, c'est qu'on a Alexis », expliquait Pablo Longoria lors de la présentation d’Alexis.