LOSC Mercato : Une grosse signature quasiment bouclée à Lille

Alors que le LOSC affrontera le RC Lens dimanche soir, les Dogues pourraient officialiser, en marge de ce match, une très belle signature pour l'avenir.

Annoncé avec insistance ces dernières semaines, la prolongation de contrat de Lucas Chevalier serait bel et bien dans les tuyaux à Lille. C'est La Voix du Nord qui valide cette hypothèse dans son édition du jour, assurant que les deux parties seraient d'accord pour allonger le bail du gardien de but qui se termine en 2025. Une décision liée de près à la place de titulaire que semble avoir acquis Lucas Chevalier au LOSC.

Effectivement, le joueur avait refusé plusieurs offres de prolongations de la part du LOSC car il souhaitait, cet été, joué un rôle plus important que celui que lui proposaient les Dogues. Il a donc fait trainer les négociations pour mettre la pression sur le club. De son côté, le président, Olivier Létang avait refusé une offre de la part du Celta Vigo qui pensait profiter de la situation pour s'offrir le joueur de 20 ans.

Dans des propos rapportés par La Voix du Nord, les parents du jeune joueur ont avoué que des discussions étaient bien en cours avec le LOSC dans le cadre d'une prolongation de deux ans de Lucas Chevalier. De son côté, le père du gardien de 20 ans s'est montré confiant concernant la prolongation de son fils qui pourrait être officialisée trèr prochainement par les Dogues.

"Avec Lucas, on ne se mêle pas des discussions. Ça se passe entre le président et l'agent en qui nous avons entièrement confiance. [...] Maintenant qu'il joue, on peut dire que Lucas est plus qu'intéressé par la perspective de prolonger au LOSC. Je ne sais pas si ça se fera dans une semaine, dans trois ou à la trêve. Mais ça devrait bien se passer."