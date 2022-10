Stade Rennais : Bruno Genesio recadre Désiré Doué malgré son but !

Publié par Thomas G. le 07 octobre 2022 à 11:53

Victorieux en fin de match face au Dynamo Kiev, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, a fait une surprenante déclaration à l'issue de la rencontre.

Stade Rennais : Bruno Genesio tance Désiré Doué après la victoire

Vainqueur 2-1 grâce à un but dans les dernières minutes, le Stade Rennais a réalisé une belle opération en Europa League. Le SRFC est deuxième à égalité de points avec le leader du groupe D, Fenerbahçe. Dans le même temps, les Rouge et Noir comptent désormais quatres points d’avance sur la troisième place. Longtemps tenus en échec par les Ukrainiens du Dynamo Kiev, les Rennais ont profité du premier but en Ligue Europa de Désiré Doué pour remporter cette victoire. À 17 ans, le jeune espoir français s’est transformé en héros du match. Une performance qui a fait réagir son entraîneur après le match. Bruno Genesio a déclaré :

« Il faut qu’il s’améliore sur ces excès d’individualisme, très vite. Ce n’est pas la première fois, il le sait, il est intelligent et a une grande confiance en lui, ce qui lui a permis d’aller chercher ce ballon et de le convertir en but. »

Malgré son but, le coach du SRFC a tenu à recadrer la jeune pépite afin que son comportement vis-à-vis de ses partenaires change. Un choix qui pourrait s’avérer payant dans la progression de Désiré Doué.

Stade Rennais : Le SRFC retrouve la victoire avant le derby

Le Stade Rennais enchaîne une deuxième victoire après le succès face au RC Strasbourg. Les Rouge et Noir ont fait le plein de confiance avant le derby face au FC Nantes, dimanche. Les hommes de Bruno Genesio ont l’occasion de plonger les Nantais dans la crise en cas de victoire. Dans le même temps, le SRFC veut continuer de gagner pour rattraper le quatuor de tête qui impose un rythme effréné aux autres formations de Ligue 1. Le Stade Rennais entame une semaine décisive avec trois chocs. Après la réception du FC Nantes, les Rouge et Noir affrontent le Dynamo Kiev avant de conclure avec la réception de l’OL.