Barça Mercato : Le FC Barcelone tente sa chance pour un roc espagnol

Affaibli par de nombreux blessés en défense, le Barça souhaite recruter un grand défenseur en janvier pour remédier à cette hécatombe.

Le FC Barcelone a connu deux nouveaux coups durs face à l’Inter Milan, Andreas Christensen et Franck Kessié sont sortis sur blessure. L’international danois vient s’ajouter à la liste des défenseurs du Barça à l’infirmerie. Jules Koundé, Ronald Araujo et Hector Bellerin sont également indisponibles pour les prochains matchs. Une situation difficile pour le Barça qui aimerait se renforcer en défense pour pallier aux nombreuses blessures.

Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone veut recruter l’international espagnol, Inigo Martinez. Le défenseur de 31 ans est une cible de longue date du Barça, qui a tenté de le recruter cet été. L’objectif initial des Blaugranas était d’attendre l’expiration du contrat du joueur basque pour l’engager librement en juin prochain. La multiplication des blessures au sein de la défense catalane aurait poussé les dirigeants du Barça a passé à l’action cette semaine. Xavi apprécie le profil d’Inigo Martinez, qui a l’avantage d’avoir de l’expérience et d’être gaucher. Le FC Barcelone pourrait ainsi transmettre une offre à leurs homologues de Bilbao dans les prochains jours. Une proposition qui pourrait être refusée par le club basque. Les dirigeants de l’Athletic souhaitent que le Barça paye la clause libératoire de 80 millions d’euros d’Inigo Martinez pour le recruter.

Barça Mercato : Un effectif démuni par les blessures

Le FC Barcelone a été l’un des clubs les plus touchés par les blessures lors de la trêve internationale. Frenkie de Jong, Memphis Depay, Ronald Araujo et Jules Koundé se sont blessés avec leur sélection. Des absences qui ont pesé lourd pour les Blaugranas lors du déplacement à San Siro. Avant d’affronter l’Inter Milan, le Bayern Munich et le Real Madrid, le FC Barcelone espère compter sur le retour de Jules Koundé et Frenkie de Jong.