Mercato OM : Igor Tudor bloque une vente à 8 M€ à Marseille

Publié par Timothée Jean le 07 octobre 2022 à 20:53

Présent en conférence de presse, Igor Tudor a lâché quelques confidences sur le mercato de l’ OM. Le Croate s’est opposé à une grosse vente cet été.

OM Mercato : Igor Tudor a mis son véto pour Leonardo Balerdi

L’Olympique de Marseille s’est montré hyperactif lors du dernier mercato estival avec l’arrivée de douze recrues. Suite à cette vaste campagne de recrutement, la direction de l’ OM souhaitait impérativement réduire sa masse salariale afin de rééquilibrer ses comptes. Dans cette optique, plusieurs joueurs étaient poussés vers la porte de sortie. C’était notamment le cas de Leonardo Balerdi.

Le défenseur argentin était fortement pressenti pour découvrir le championnat italien cette saison, car le FC Bologne a multiplié les offensives pour tenter de le recruter. Le club italien était même prêt à formuler une offre de 8 millions d’euros en vue de boucler son transfert. Ce montant correspondait aux attentes de la direction de Marseille. Le deal semblait donc en très bonne voie entre les différentes parties, mais c’est sans compter sur l’aval d’Igor Tudor. Présent en conférence de presse à la veille du match contre l’AC Ajaccio, l’entraîneur de l’ OM a expliqué en personne qu’il s’est formellement opposé au départ de Leonardo Balerdi. Et il a finalement eu gain de cause.

« Léo avait un problème à l'épaule qui l'a empêché de faire une bonne préparation. Une fois qu'il a pris le rythme, il a fait de très bons matchs. On a eu des propositions pour lui, mais moi j'ai toujours insisté pour qu'il reste, car j'y ai toujours cru en lui », a déclaré Tudor devant les médias.

Leonardo Balerdi a renversé la tendance à Marseille

Un choix judicieux puisque le défenseur de l’ OM enchaine de belles performances depuis quelques matchs grâce à la confiance de son entraîneur Igor Tudor. Faisant l’objet d’une campagne de dénigrement en début de saison, Leonardi Balerdi a retourné l'opinion en sa faveur. Le défenseur central argentin, qui a refusé l’offre de Bologne, est finalement parvenu à s’imposer à l’ OM. Le principal concerné a d’ailleurs avoué qu’il a toujours voulu rester au sein du club phocéen en vue de disputer la Ligue des champions.

« J’en ai parlé avec ma famille et je leur ai dit que même s’il y avait beaucoup de gens qui parlaient et que ça me faisait mal, je voulais jouer à Marseille et disputer la Ligue des champions avec l’OM », a-t-il confié. Une volonté partagée par son entraîneur qui est parvenu à le conserver, malgré les nombreuses sollicitations.