ASSE : Batlles fait le point avant d'affronter Sochaux

Présent en conférence de presse, le coach de l'ASSE Laurent Batlles est revenu sur le prochain choc face au FCSM, dont il a loué les qualités.

C'est une rencontre très compliquée qui attend l'AS Saint-Etienne lundi. Dix-huitième du championnat, le club ligérien va devoir affronter le FC Sochaux-Montbéliard, troisième de la Ligue 2. Certes, les Doubistes se sont inclinés la semaine passée à Valenciennes (2-1). Mais il ne faut pas oublier que les Nordistes sont aussi de sérieux candidats à la montée cette saison.

D'autant qu'avant cette courte défaite, le FCSM restait sur... six succès de rang ! Une série incroyable qui a donc permis aux Lionceaux d'être sur le podium de la Ligue 2, à un point des leaders Bordeaux et Amiens (20 points). Présent en conférence de presse ce samedi en vue du match face à Sochaux, l'entraîneur des Verts Laurent Batlles a complimenté son prochain adversaire :

Pour ce déplacement périlleux à Sochaux, Laurent Batlles pourra compter sur le soutien du public stéphanois, de retour depuis la semaine passée et le match nul contre Grenoble (2-2). Le parcage des Verts sera copieusement garni au Stade Bonal : on parle d'environ 800 supporters stéphanois. Pour Batlles, cet engouement vient à point nommé :

« Franchement je suis encore surpris. C'est beau. Ce que le club arrive à générer en terme de supporters c'est fantastique autant pour nous que pour les autres clubs. On aimerait pour eux aussi essayer d'avoir un peu plus de résultats et de remonter dans un classement qui puisse nous permettre des moments encore plus joyeux avec eux »