OL Mercato : Flash ! La sentence est tombée pour Peter Bosz à Lyon

Publié par JEAN-LUC D le 08 octobre 2022 à 18:13

Le match nul de vendredi soir contre Toulouse FC pourrait avoir scellé le sort de Peter Bosz sur le banc de l’OL. Une réflexion serait en cours dans ce sens.

OL Mercato : Aulas pense à un départ de Peter Bosz

Plus que jamais sur la sellette après le match nul de l’Olympique Lyonnais face à Toulouse, ce vendredi à domicile en ouverture de la dixième journée de Ligue 1 (1-1), Peter Bosz, déjà poussé à la démission, pourrait rendre son tablier dans les jours à venir. En effet, RMC Sport révèle ce samedi que Jean-Michel Aulas et les décideurs du club olympien réfléchiraient aujourd’hui à un licenciement du technicien néerlandais. Après une série de cinq matches sans victoire en Ligue 1, la direction de l’OL aimerait mettre un terme à cette spirale négative. Le média sportif explique notamment que :

« le technicien néerlandais, qui ne remplira pas l’objectif de points à atteindre avant le Mondial, a eu droit à une discussion d’un peu moins d’une demi-heure avec Jean-Michel Aulas et Bruno Cheyrou après le match contre le TFC.Si rien n’a filtré de cette conversation, et si son éviction n’est pas encore actée ce samedi à la mi-journée, le sujet n’est plus tabou au club. »

Toujours selon la source francilienne, le licenciement de Bosz pourrait intervenir « à la prochaine trêve internationale ou avant, si une alternative est trouvée. » Pour lui succéder, plusieurs noms circuleraient même déjà dans le Rhône.

OL Mercato : Un profil déjà identifié pour remplacer Peter Bosz

En cas de départ de Peter Bosz, l’Olympique Lyonnais aurait identifié les techniciens à même de lui succéder sur le banc. À en croire RMC Sport, Jean-Michel Aulas rêverait toujours de Laurent Blanc avec Franck Passi comme adjoint à la tête de l’équipe des Gones. Le profil de l’ancien de la maison, Rémi Garde, serait également apprécié en interne, tout comme celui de David Bettoni, l’ancien bras droit de Zinédine Zidane. À en croire Foot Mercato, les dirigeants lyonnais penseraient aussi à introniser un duo Gueïda Fofana-Claudio Caçapa pour reprendre la succession de Peter Bosz jusqu'à la trêve où même jusqu'à la fin de la saison.

Affaire à suivre donc…