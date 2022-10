OM : Les mots forts d'Igor Tudor après la défaite contre Ajaccio

Publié par Ange A. le 09 octobre 2022 à 07:16

L’OM a subi sa première défaite de la saison samedi à l’Orange Vélodrome contre l’AC Ajaccio (1-2). Igor Tudor a livré son analyse.

OM : Marseille victime d’une remontada au Vélodrome

L’Olympique de Marseille n’est plus invaincu en Ligue 1. À la surprise générale, l’OM a été défait samedi, qui plus est à domicile, par la lanterne rouge du championnat. L’AC Ajaccio est parvenu à mettre fin à la série d’invincibilité des Olympiens dans leur antre. Les locaux avaient pourtant bien entamé la rencontre avec l’ouverture du score sur un penalty transformé par Dimitri Payet. Auteur de son premier but de la saison, le Réunionnais a franchi la barre des 100 réalisations en L1 contre le club corse. Le promu a réagi par Bevic Moussiti-Oko (25e) avant qu’un CSC de Leonardo Balerdi ne condamne le club provençal. Ce résultat est loin de ravir Igor Tudor, le coach marseillais l’a fait savoir après la rencontre.

Igor Tudor tire les leçons de la défaite contre Ajaccio

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas apprécié l’attitude de ses poulains contre l’AC Ajaccio. Le technicien croate aurait préféré qu’ils montrent plus d’entrain bien que opposés au dernier du championnat. Il rappelle en conférence de presse avoir assez insisté sur le fait « ne pas sous-estimer l’adversaire ». Le coach olympien souligne notamment que le club corse n’a marqué que sur son seul tir cadré. Pour le coach de l’OM, ses troupes étaient encore sur un nuage après leur carton contre le Sporting Lisbonne (4-1) mardi en Ligue des champions.

« Je n’ai pas senti de volonté de vouloir gagner, même de la part des remplaçants. C’est quelque chose qui manque, il faut avoir envie de gagner même si on joue mal, c’est le plus important ».

Battus par Ajaccio, une réaction est attendue des Marseillais pour leur déplacement à Lisbonne mercredi prochain en C1. Une rencontre cruciale qui fera office de dernière répétition avant leur déplacement au Parc des Princes contre le PSG dimanche prochain.