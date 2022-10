PSG : Après Reims, Galtier annonce une première décision forte !

Ce samedi, le PSG a été tenu en échec à Reims (0-0), dans un match particulièrement tendu. Après la rencontre, Christophe Galtier a fait une annonce forte.

Trois jours après son match nul match en Ligue des Champions contre le Benfica Lisbonne (1-1), le Paris Saint-Germain avait rendez-vous avec le Stade de Reims, au Stade Auguste-Delaune ce samedi, pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Rapidement réduit à 10 après l’expulsion de Sergio Ramos, le PSG a perdu ses nerfs et tombé dans une nervosité tous azimuts durant le match. Malgré des « circonstances atténuantes » sur cette rencontre, l’entraîneur parisien Christophe Galtier regrette tout de même cet excès de nervosité chez ses hommes. Sur les antennes de Canal+ Foot, le technicien français a notamment déploré :

D’ailleurs, le successeur de Mauricio Pochettino compte bien rapidement traiter ce sujet en interne.

Même s’il conserve la tête du Championnat, le Paris Saint-Germain a livré une pâle copie ce samedi sur le terrain du Stade de Reims. Christophe Galtier a donc pris l’engagement d’aborder prochainement la question de la nervosité qui semble de plus en plus caractériser les Rouge et Bleu dès que le match leur échappe. Galtier va donc recadrer Kylian Mbappé et ses coéquipiers lors de la prochaine séance d’entraînement collectif au Camp des Loges. Le coach parisien veut que ses joueurs évitent de prendre des cartons inutiles qui plombent l’équipe sur l'enchaînement des matches.

« Les raisons de la nervosité de mes joueurs, je ne l'ai pas. C'est une déception, car lorsque l'on a l'ambition d'être champion, il faut gagner nos matches et être capable de le faire partout. On n'a pas été capables de le faire avec des circonstances atteignantes, mais ce ne sont pas excuses. Ce sont des joueurs d'expériences et de grands compétiteurs, je ne suis pas là pour les excuser, mais je vais en parler avec eux, car on a des enchaînements de matches et on a besoin de maximum de joueurs et non manquer des matches par suspension stupide. On a pris des cartons stupides. On doit y remédier, je vais en parler avec eux », a expliqué Galtier.