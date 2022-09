PSG : Rien ne va plus entre Neymar et Kylian Mbappé !

Publié par Enzo Vidy le 26 septembre 2022 à 17:53





À cinq jours de la réception de l'OGC Nice, la tension est montée d'un cran ces derniers jours entre les deux joueurs du PSG Neymar et Kylian Mbappé.

PSG : La guerre repart de plus belle entre Mbappé et Neymar

Tous les deux avec leurs sélections respectives depuis une semaine, la tension ne cesse de monter entre les deux hommes et les retrouvailles au Camp des Loges pourrait être électrique. Alors qu’on pensait que la petite brouille du début de saison semblait terminée, il n'en est finalement rien. Tout à commencé au début de saison, lors d’un PSG-Montpellier le 13 août dernier. Mbappé rate un penalty en première période, mais le Paris SG en obtient un second et Neymar ne laisse le soin à personne de le frapper et le transforme très facilement. Mbappé, qui n’a pas pu tirer ce deuxième penalty, va montrer toute sa frustration sur le reste du match, et ce malgré la victoire 5-2 de son équipe.

Si les choses semblaient rapidement avoir été mises à plat entre les deux hommes dans les jours qui ont suivi la rencontre, Christophe Galtier a tenu à clarifier la situation au sujet des penalty en désignant Mbappé comme premier tireur. Un choix incompréhensible pour Neymar qui n’a pas manqué de le faire savoir via les réseaux sociaux. Tout s’est ensuite relativement calmé entre les deux hommes. Mais ces derniers jours, les attitudes des deux joueurs en conférence de presse laissent à penser que la hache de guerre n’a visiblement jamais été enterrée.

PSG : Mbappé au coeur de nombreuses polémiques ces derniers jours

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, fait beaucoup parler de lui. Si il est malheureusement victime du conflit entre les frères Pogba, son attitude ne cesse de faire réagir, notamment depuis qu’il a refusé de participer à la séance photo de mardi dernier. Après le match face à l’Autriche, il n'a pas hésité à envoyer un petit tacle à Christophe Galtier lors de son passage en zone mixte. "Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent."

Lors du match des Bleus hier soir au Danemark, Kylian Mbappé est passé complètement au travers. Et les différentes polémiques qui ne cessent d’enfler autour de lui n’arrangent pas les choses… Bien au contraire.