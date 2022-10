MHSC-ASM : Dall'Oglio veut régler les problèmes défensifs

Deuxième meilleure attaque de Ligue 1, le MHSC est en revanche une des pires défenses de l'élite. Un statut que veut corriger Olivier Dall'Oglio.

Le bilan du Montpellier HSC cette saison est plutôt mitigé. Les Héraultais sont dixièmes avec 12 points, et sont à égale distance des places européennes et de la relégation (5 points d'écart). Cela dit, ils ont tout de même inscrit 21 buts, ce qui fait du MHSC la meilleure attaque de Ligue 1 derrière le PSG (28 buts) mais surtout devant les deux autres pensionnaires du podium, l'Olympique de Marseille et le FC Lorient (19 buts). Un statut d'équipe ultra-offensive qui a été largement renforcé par le succès 7-0 acquis sur la pelouse de Brest, en août.

Malheureusement, le Montpellier HSC montre une grande fébrilité en défense. Preuve en est : le club pailladin a encaissé pas moins de 19 buts en ce début d'exercice 2022-2023, ce qui en fait la seixième défense de l'élite à égalité avec le Stade de Reims et le Stade Brestois, deux équipes actuellement relégables. Alors forcément, le coach du MHSC Olivier Dall'Oglio a pointé du doigt cette irrégularité en vue du prochain match contre Monaco.

Dans un entretien accordé à Midi-Libre vendredi, le technicien de 58 ans a montré la voie à ses joueurs :

« Si on reprend les matchs d'Angers et Toulouse, on marque mais derrière ça sert à rien si on perd le match. On est la 2e attaque, c'est bien si on récolte des points. Il faut qu'on soit capable de gagner 1-0 ou 2-1 et ne pas prendre deux ou trois buts par match. Il faut qu'on soit plus solides. Ma priorité, c'est le côté défensif »