RC Lens : Les raisons de la défaite dans le derby selon Haise

Publié par Ange A. le 10 octobre 2022 à 01:57

Franck Haise a livré son analyse après la défaite du RC Lens sur la pelouse de Lille dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1.

RC Lens : Fin de série pour les Sang et or à Lille

Le Racing Club de Lens n’est plus invaincu cette saison en championnat. Dimanche, le RC Lens a concédé sa première défaite de la saison sur la pelouse du Lille OSC. Un but de Jonathan David sur penalty a offert la victoire à l’ennemi lillois en clôture de la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats. Cette défaite met non seulement fin à la série d’invincibilité de Lens cette saison mais également à ses 17 matchs de suite sans défaite en championnat. La dernière défaite des hommes de Franck Haise remontait au 3 avril contre le RC Strasbourg (1-0). Battu par Lille, Lens manque l’occasion de monter sur le podium après la défaite de l’OM, désormais 3e de L1. Au micro de L’Équipe, le coach lensois a expliqué cette défaite des siens contre le rival nordiste.

Le point faible de Lens contre Lille selon Franck Haise

L’entraîneur du Racing Club de Lens estime que ses poulains ont manqué de « justesse » contre le LOSC. Le technicien lensois reconnaît que ses poulains ont été mis en difficulté par le bon pressing exercé par les Lillois.

« Ils sont venus beaucoup nous presser, on a eu des difficultés à ressortir le ballon proprement, ça a ajouté de la frustration. On n’a pas maîtrisé grand-chose et Lille a mis de l’intensité. Il aurait fallu beaucoup plus de justesse, chose qu’on n’a quasiment jamais réussie en seconde période. »

Défaits par les Dogues, les Sang et or calent à la 4e place au classement. Ils tenteront de reprendre leur marche en avant samedi prochain lors de la réception de Montpellier, défait ce dimanche par Monaco (0-2).