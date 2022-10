RC Lens : Un cadre ne mâche pas ses mots après le derby !

Publié par Enzo Vidy le 10 octobre 2022 à 18:30

Hier soir, le RC Lens s'est incliné du côté de Pierre Mauroy, face à Lille. Après le match, un cadre des Sang et Or s'est exprimé.

RC Lens : Une défaite qui passe mal chez les Sang et Or

Battu 1-0 chez son ennemi hier soir, le RC Lens a concédé sa première défaite de la saison au stade Pierre-Mauroy après un penalty de Jonathan David juste avant la mi-temps. Dans un match peu emballant, les Lensois ont d'abord réalisé vingt bonnes minutes, mais ont manqué un penalty par l'intermédiaire de Florian Sotoca. Derrière, les Sang et Or vont être bousculés pendant tout le reste de la rencontre et vont logiquement s'incliner sur la plus petite des marges. En conférence de presse après la rencontre, le milieu droit du RC Lens, Jimmy Cabot, est revenu sur la défaite de son équipe.

"Forcément, c'est décevant, ce n'est pas ce qu'on espérait aujourd'hui. Comme je le disais, c'est dans le contenu où on a déçu. Par rapport à ce qu'on a montré depuis le début de saison, ça fait chi*r de ne pas avoir reproduit ça ce soir. Qui plus est, c'est dans le derby. Cela se joue à pas grand chose, il n'y a que 1-0 au final. Sur la deuxième période, on n'a pas réussi à revenir avec de grandes intentions conquérantes, je dirai."

La défaite semble bien difficile à digérer pour les Lensois, qui pouvaient monter sur le podium en cas de victoire.

RC Lens : Pas le temps de cogiter pour le RCL

Perdre un derby est toujours compliqué à digérer. Mais il va vite falloir relever la tête pour les hommes de Franck Haise car le calendrier qui arrive s'annonce charger. Samedi prochain, les Sang et Or accueillent le Montpellier HSC à Bollaert, avant de se rendre au Vélodrome le week-end suivant pour y défier l'OM dans un match qui promet. Actuellement 4e du championnat, le RC Lens voit l'AS Monaco et le Stade Rennais revenir à toute vitesse dans son rétroviseur. Il faut donc rapidement retrouver le chemin de la victoire pour ne pas laisser le doute s'installer côté lensois.