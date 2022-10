FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré avec un renfort contre Brest !

Publié par Thomas le 11 octobre 2022 à 10:40

De nouveau battu en Ligue 1, défaite 3-0 contre le Stade Rennais, le FC Nantes souhaite se relever et va enregistrer un renfort de poids face à Brest.

FC Nantes Mercato : Fabien Centonze dans le groupe contre le Stade Brestois

La traversée du désert s’annonce longue pour Antoine Kombouaré et ses hommes, défaits pour la cinquième fois en 6 matchs dimanche dernier contre le SRFC au Roazhon Park. Un revers terrible pour le FC Nantes qui dégringole un peu plus au classement, désormais 19e à un petit point de la lanterne rouge, le Stade Brestois. Et justement, c’est contre l’équipe finistérienne que les Jaune et Vert joueront lors de la prochaine journée de championnat, pour un duel de mal classés. Une rencontre cruciale pour l’équipe de Ludovic Blas qui cherchera à tout prix à se sortir de la zone rouge. Pour ce faire, le FCN pourra compter sur un renfort important en défense, celui de Fabien Centonze.

Le latéral droit recruté il y a quelques semaines 4 millions d’euros par les Canaris devrait enfin faire son apparition dans le groupe du FC Nantes pour la réception du Stade Brestois. Préservé depuis son arrivée pour une gêne aux ischios-jambiers, l'ancien Messin a observé sa nouvelle équipe sombrer depuis la trêve internationale, enchaînant trois revers de suite contre l'AS Monaco, Fribourg et le Stade Rennais. Si ce dernier a cruellement manqué à la défense nantaise, il devrait enfin pouvoir disputer ses premières minutes à la Beaujoire dimanche prochain.

FC Nantes : Le FCN face à un Stade Brestois instable

Si la dynamique des Canaris est inquiétante, celle de leur futur adversaire semble encore plus critique. Dernier de Ligue 1, le SB29 a vu son entraîneur, Michel Der Zakarian, être limogé par sa direction lundi. Alors que le club breton était sur une série noire de 7 matches sans succès, les Ty'Zefs ont pris la décision de changer d'entraîneur, plaçant provisoirement Bruno Grougi, le coach de la réserve, à la tête de l'effectif. Une instabilité qui pourrait faire les affaires d'Antoine Kombouaré et du FCN qui cherchent impérativement à se relancer pour ne pas s'enfoncer dans une crise sportive qui serait lourde de conséquences.