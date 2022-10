Stade Brestois Mercato : La décision est prise pour Der zakarian

Michel Der Zakarian ne sera plus l’entraineur du Stade Brestois, comme pressenti. La décision de le virer serait déjà prise par les décideurs du club.

Michel Der Zakarian n’a pas échappé à la sanction suprême ! Le Stade Brestois a décidé de se séparer de lui selon les informations de L’Équipe. D’après le quotidien sportif, il ne reste plus que des détails à régler pour la rupture du contrat entre l’entraineur et la direction du SB29. « Il reste encore aux deux parties à trouver une solution pour mettre fin aux vingt mois de contrat qui lient le technicien de 59 ans au club breton », a indiqué la source.

La défaite du Stade Brestois dans le derby contre le FC Lorient (1-2) à Brest a sans doute accéléré le départ de Michel Der Zakarian, qui était déjà sur la sellette. Le club du Finistère est désormais la lanterne rouge du championnat, avec seulement 6 points pris en 10 journées. Pire, l’équipe du technicien franco-arménien est sur une série de 7 matchs sans victoire, soit 5 défaites et 2 nuls.

Parallèlement à l’accord recherché pour la séparation à l’amiable avec Michel Der Zakarian, la direction du Stade Brestois doit trouver rapidement un nouveau coach pour conduire son équipe. Et si l’information de la source se confirme, les Ty’Zefs devraient être dirigés avec un nouvel entraineur lors du déplacement à Nantes, dimanche prochain (15h). En tout cas, le Stade Brestois doit trouver la solution pour se sortir de la zone de relégation en Ligue 2, comme l’avait annoncé Grégory Lorenzi (directeur sportif), après le derby perdu.

« Quand on est dans une situation compliquée, forcément on cherche à savoir quel est le problème. S’il y a des tensions, ce sont des choses auxquelles on doit se préparer et auxquelles on peut faire face […]. Il faut analyser, reconnaître certains torts que ce soit aussi au niveau des joueurs, de la direction, du staff. Tout le monde doit assumer certaines choses pour que l’on arrive à se sortir de cette passe. En tant que directeur sportif, je suis là pour l’assumer aussi et réfléchir à cette situation. »