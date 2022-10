AJ Auxerre Mercato : C'est terminé pour Furlan à l'AJA !

Publié par Jules le 11 octobre 2022 à 14:16

C'est terminé entre l' AJ Auxerre et Jean-Marc Furlan. Après la dernière défaite et le geste déplacé du coach de l'AJA, sa direction a préféré le remercier.

AJ Auxerre : Une fin prévisible pour Jean-Marc Furlan

Encore un nouveau coach de Ligue 1 mis à la porte cette semaine. Après Peter Bosz à Lyon et Michel Der Zakarian à Brest, c'est au tour de Jean-Marc Furlan d'être remercié par l' AJ Auxerre. C'est L'Équipe qui révèle cette information qui a ensuite été confirmée par Ouest-France. Une séparation assez prévisible entre le coach et son club, notamment après son geste d'humeur remarqué face à Clermont, pour lequel l'AJA avait d'ailleurs dû s'excuser publiquement.

Mais ce geste n'est pas le seul élément qui a provoqué ce licenciement. En effet, si le début de saison de l' AJ Auxerre était plutôt bon avec 7 points pris en 4 matchs, depuis, l'équipe de Jean-Marc Furlan n'a plus proposé grand-chose et reste sur une série de 6 matchs sans victoire dont 5 défaites. Un bilan trop maigre qui place l'AJA à la 16e place de Ligue 1, une place dangereuse, d'autant plus qu'il y aura quatre relégations cette saison.

AJ Auxerre : Un conflit qui remonte à plus d'un an

Si les derniers événements, que ce soit les mauvais résultats ou le geste d'humeur du coach, ont forcément exacerbé les problèmes, la source du conflit serait plus ancienne. En effet, comme le rapporte Ouest-France, il y avait, depuis un an, des tensions internes au club entre le Jean-Marc Furlan et son président notamment sur le manque d'investissements lors du dernier mercato de l' AJ Auxerre.

Reste donc à voir comment l' AJ Auxerre va remplacer celui qui était sur le banc de l'AJA depuis trois ans et qui a beaucoup oeuvré, notamment la saison dernière, pour la remontée du club en Ligue 1. Pour le moment, aucun nom n'a été évoqué pour la succession de Jean-Marc Furlan mais les rumeurs ne devraient pas tarder à sortir.