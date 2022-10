AJ Auxerre : L'AJA perd encore, Jean-Marc Furlan disjoncte !

Publié par Enzo Vidy le 10 octobre 2022 à 11:31

De nouveau battu ce week-end à Clermont, l'AJ Auxerre s'enfonce dans la crise, tandis que son entraîneur se retrouve au cœur d'une polémique.

AJ Auxerre : Une défaite qui inquiète face à Clermont

En déplacement à Clermont hier après-midi, les Auxerrois ont concédé leur sixième défaite de la saison en s'inclinant 2-1 au stade Gabriel Montpied au terme d'une prestation peu emballante. Cette nouvelle défaite condamne l'AJA à la 17e place du championnat, et le club semble aller de plus en plus mal. Dominés pendant la quasi-totalité de la rencontre, les joueurs d'Auxerre ont d'abord été sauvés deux fois par le VAR qui a refusé deux buts clermontois pour des positions de hors-jeu, avant de céder deux fois en quatre minutes lors de la deuxième mi-temps.

Saîf-Eddine Khaoui va d'abord ouvrir le score à la 55e minute, et sera imité trois minutes plus tard par Grejohn Kyei à la 58e pour permettre au CF63 de mener 2-0. L'AJ Auxerre se redonnera un tout petit peu d'espoir en fin de match avec la réduction du score de Jubal à la 91e minute, mais ne parviendra pas à égaliser et finit par s'incliner 2-1 en Auvergne.

AJ Auxerre : Jean-Marc Furlan, un geste qui passe mal

Frustré de la tournure des événements, l'entraîneur de l'AJ Auxerre, Jean-Marc Furlan, a pris un carton rouge à la 94e, avant d'adresser un doigt d'honneur en direction des supporters clermontois. Un geste que la direction Auxerroise n'a pas du tout apprécié d'après un communiqué officiel.

"Dans les dernières minutes de la rencontre entre Clermont et l’AJA (2-1), Jean-Marc Furlan a été expulsé pour un geste d’humeur à l’encontre du public. Une attitude déplacée que désapprouve le club et qui ne correspond pas aux valeurs de respect et de fair-play prônées et transmises depuis toujours par l’AJA. Nous présentons nos excuses au public clermontois ainsi qu’à nos supporters."

Les dirigeants de l'AJA ne devraient pas être les seuls à condamner fermement le geste du coach Auxerrois, car la commission de discipline devrait rapidement se saisir du dossier. En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Jean-Marc Furlan a réagi de manière surprenante au moment d'évoquer son geste.

"C'est parce que tu ne me connais pas, parce que si tu me connais, tu verrais que je n'ai pas de cerveau. Je suis assez violent dans mes comportements quand c'est pour le football."

Une réaction qui ne devrait pas arranger les affaires de l'entraîneur de l'AJ Auxerre.