Stade Rennais : Des supporters du SRFC attendus en Pologne

Publié par ALEXIS le 11 octobre 2022 à 21:33

Le Stade Rennais sera soutenu par ses supporters contre le Dynamo Kiev à Cracovie en Pologne, même s’ils ne seront pas en grand nombre.

Stade Rennais : 300 supporters du SRFC annoncés à Cracovie

Le Stade Rennais ne sera pas orphelin de ses supporters lors de la 4e journée de Ligue Europa, jeudi (18 h 45). Le club breton se déplace en Pologne pour y affronter le Dynamo Kiev, en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Selon les informations de Ouest-France, le SFRC sera accompagné et poussé par 300 supporters dans le stade Jozef-Pilsudski à Cracovie. Après la quarantaine de supporters qui avaient fait le long déplacement à Chypre, malgré un délai court pour s’organiser et les prix si élevés, lors du match contre AEK Larnaca, le 8 septembre dernier, le public des Rouge et Noir démontre encore une fois son indéfectiblement soutien à son équipe, en se rendant en Pologne, plus nombreux qu’à Larnaca.

Une qualification au bout du voyage en Pologne !

Deuxième du groupe B avec 7 points, à égalité avec le Fenerbahçe, le Stade Rennais pourrait se qualifier directement pour les 16es de finale de la Ligue Europa, en cas de victoire sur le Dynamo Kiev. Et les 300 supporters de Rennes se tiennent prêts à pousser leur équipe à la victoire, comme ils l’ont fait lors du match aller contre le club ukrainien la semaine dernière, au Roazhon Park (2-1). Selon le journal régional, Dynamo Kiev avait réuni 3000 supporters en Pologne, face aux Chypriotes. Le Kop rennais devra donc donner de la voix, afin d’étouffer leurs adversaires, jeudi. L'équipe de Bruno Genesio a d'ailleurs bien préparer son équipe avant le voyage. Elle a infligé une lourde défaite (3-0) au FC Nantes dans le derby, lors de la 10e journée de Ligue 1 disputée à Rennes, dimanche.