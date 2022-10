SRFC - FC Nantes : La terrible sortie de Kombouaré après le derby

Antoine Kombouaré s’est exprimé après la nouvelle défaite du FC Nantes dimanche sur la pelouse du Stade Rennais (3-0) en Ligue 1.

Les temps sont durs pour le FC Nantes. Dimanche, le FCN a aligné son sixième match sans victoire toutes compétitions confondues. En déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, les Canaris ont concédé leur cinquième défaite dans cette série, leur troisième revers de rang. Le club des bords de l’Erdre a été corrigé par Rennes lors de cette affiche comptant pour la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats. Au sortir de cette nouvelle déconvenue, Nantes est avant-dernier du championnat. Pas de bon augure avant le match retour contre les Allemands de Fribourg jeudi prochain, lors de la 4e journée de la Ligue Europa. Coach des Jaune et vert, Antoine Kombouaré a exprimé sa frustration après cette lourde défaite.

L’entraîneur du FC Nantes n’est pas ravi du visage affiché par ses poulains. Lesquels chutent lourdement de nouveau en championnat après la correction reçue lors de la dernière journée. Les Canaris avaient été battus (4-1) par l’AS Monaco avant leur déplacement à Rennes. Cette nouvelle défaite, qui plus est dans un derby, n’est pas du goût du technicien kanak. Lequel n’a pas caché sa déception au micro de Canal Plus Foot après le coup de sifflet final.

« Tu perds 1-0, tu te dis que c’est la faute à pas de chance. Mais après en deuxième période, tu dois venir avec d'autres intentions. Et là on n'a pas fait ce qu’il fallait pour revenir au score ni pour éviter de prendre deux buts qui nous plombent ce match en deuxième période. On a un peu honte parce que tu perds 3-0 dans un derby, ce n’est pas le visage que j’aime de mon équipe ».