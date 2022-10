Angers SCO : Gérald Baticle annonce la couleur avant Toulouse

En grande difficulté en championnat, l'Angers SCO se déplace à Toulouse ce dimanche, et Gérald Baticle compte bien ramener des points avec ce déplacement.

À l'issue du match perdu 3-2 face au RC Strasbourg dimanche dernier, Gérald Baticle était forcément déçu par la performance de son équipe, notamment sur l'aspect défensif. Les Angevins ont laissé trop d'espaces aux Strasbourgeois et en ont logiquement payé les conséquences. Cette défaite fait d'autant plus mal, car le RCSA n'avait toujours pas gagné de la saison. L'Angers SCO est donc relégué à la 17e place du championnat de Ligue 1.

L'entraîneur du SCO a également évoqué le périlleux déplacement qui attend ses joueurs dimanche prochain à Toulouse. Si son équipe semble bien malade en ce début de saison, le coach angevin s'est tout de même montré ambitieux.

"On a déjà fait 10 combats, il nous en reste 28. Il va falloir corriger les points qui sont à corriger, et bien observer notre prochain adversaire qui sera Toulouse. On veut aller chercher des points le plus vite possible, et on sait que tout le monde est capable de battre tout le monde."