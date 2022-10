FC Lorient : Un attaquant du FCL pourrait être récompensé !

Publié par Enzo Vidy le 12 octobre 2022 à 12:32

Très bon avec le FC Lorient le mois dernier, Dango Ouattara figure parmi les nominés du meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1.

FC Lorient : Un mois de septembre complètement Dango !

Il a mis du temps à lancer sa saison, mais face à l'AC Ajaccio le 4 septembre dernier lors de la victoire 1-0 des Merlus, Dango Ouattara a ouvert son compteur de but en Ligue 1, le début d'un mois de folie pour l'ailier international burkinabé. Trois jours après son premier but contre l'ACA, il récidive face à l'OL au Moustoir et permet à son équipe de s'imposer 3-1, avant d'inscrire un sublime coup franc face au FC Nantes qui verra Lorient s'imposer 3-2. Enfin, juste avant la trêve, l'attaquant lorientais inscira un quatrième but en l'espace de douze jours lors d'un énième succès des lorientais sur la pelouse d'Auxerre 3-1.

Grâce à cette succession de buts sur le mois de septembre, Dango Ouattara fait partie des joueurs nominés pour la sélection du joueur du mois, organisée par la Ligue de Football Professionnel. Une potentielle belle distinction à venir pour l'international burkinabé.

FC Lorient : L'incroyable début de saison des Merlus

Peu nombreux sont les supporters du FC Lorient à avoir imaginé vivre un tel début de saison de la part de leur équipe. Avec un Régis Le Bris inconnu au bataillon à la baguette, les Merlus sont actuellement deuxièmes de Ligue 1, à un petit point du leader parisien. Plus impressionant encore, les Lorientais reste sur six victoires d'affilées en championnat et possèdent la deuxième meilleure attaque de Ligue 1.

Le week end prochain, le FC Lorient reçoit le Stade de Reims avec l'ambition de poursuivre cette folle série de victoire, et peut-être de profiter d'un faux pas du PSG, qui affronte l'OM, pour prendre la tête de la Ligue 1.