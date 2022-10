FC Lorient : Régis Le Bris bat un important record en Ligue 1

Publié par Jules le 11 octobre 2022 à 16:38

Le FC Lorient réalise un début de saison stratosphérique. Et les Merlus le doivent en grande partie à Régis Le Bris, arrivé cet été sur le banc.

Alors qu'il n'a repris le FC Lorient que cet été, Régis Le Bris a fait passer un énorme pallier aux Merlus. Tandis que le club avait dû se battre jusqu'à la fin du championnat la saison passée, ils siègent, après 10 journées, à la 2e place du classement Ligue 1. Un degré de réussite à laquelle personne ne s'attendait avant le lancement de la saison de la part du club breton, habitué à la lutte pour le maintien dans l'élite.

En effet, la saison passée, le club avait assuré son maintien avec 36 points en 38 journées. Cette saison, au bout de seulement 10 journées, le FC Lorient comptabilise déjà 25 points et n'a perdu qu'une seule rencontre depuis le début du championnat. Une statistique énorme pour Régis Le Bris, qui ne veut cependant pas s'enflammer, conscient que la route est encore longue jusqu'à la fin de l'exercice.

Régis Le Bris bat un record en Ligue 1

Avec la dernière victoire du FC Lorient contre le Stade Brestois, le coach lorientais a battu un énorme record dont il peut être fier. En effet, avec 25 points en seulement 10 matchs, il est le premier entraîneur français de l'histoire à compter autant de points après les dix premiers matchs de sa carrière sur un banc en Ligue 1. Un record spécifique, mais qui en dit long sur l'adaptation éclaire du coach sur le banc des Merlus.

Prochaine étape pour le FC Lorient, confirmer cette belle forme face au Stade de Reims samedi, à la maison, pour faire chavirer encore un peu plus le cœur des supporters et conserver cette belle deuxième place en championnat. Attention tout de même aux Rémois qui sont parvenus à tenir en échec le Paris Saint-Germain le week-end dernier, et qui voudront sans nul doute mettre des bâtons dans les roues au dauphin de Ligue 1.