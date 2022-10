Barça Mercato : Le Real et Barcelone luttent pour un crack espagnol

Publié par Thomas G. le 12 octobre 2022 à 15:42

Déjà à la lutte pour la place de leader en championnat, le Barça et le Real Madrid souhaiteraient recruter un grand talent espagnol cet été.

Barça Mercato : Un joyau espagnol intéresse deux géants

Le FC Barcelone joue ce soir un match décisif face à l’Inter Milan pour se qualifier en 8e de finale de la Ligue des Champions. En cas de victoire, le Barça reviendrait à hauteur de son adversaire du soir, à la deuxième place du groupe C. Les Blaugranas pourront s’appuyer pour ce match sur Pedri qui est redevenu indispensable cette saison dans le onze de Xavi. Avant de choisir de signer pour le FC Barcelone, l’international espagnol était également pisté par le Real Madrid.

Selon Mundo Deportivo, un nouveau duel pourrait avoir lieu l’été prochain pour un milieu espagnol. Apres Pedri et Pablo Torre, le Barça et le Real Madrid souhaiteraient recruter Pablo Munoz. Le milieu de terrain de 19 ans est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du football espagnol. Munoz a brillé la saison dernière avec la réserve du Rayo Vallecano avant de prolonger son contrat dans son club formateur. Cette saison, le jeune milieu espagnol a fait trois apparitions en Liga pour sa première saison avec le groupe professionnel. Cet été, Pablo Munoz devrait être l’une des attractions du mercato estival espagnol. Reste à savoir si à l’instar de Pedri et Pablo Torre, le prodige de 19 ans choisira de signer au Barça plutôt qu’au Real Madrid.

Barça Mercato : Les Merengues et les Blaugranas ont rendez-vous dimanche

Ce dimanche a lieu le Clasico entre le Barça et le Real Madrid au Santiago Bernabeu. Cette rencontre entre les deux co-leaders de la Liga pourrait être décisive pour le titre de champion d’Espagne. Les Blaugranas espère pouvoir compter sur Jules Koundé pour ce choc face aux Merengues après sa blessure en sélection. Xavi veut arriver dans les meilleures dispositions dans la capitale espagnole pour réaliser un gros coup lors de ce Clasico.