LOSC : Un gros problème pointé du doigt chez les Dogues

Après des premiers matchs compliqués pour le LOSC, l'équipe de Paulo Fonseca est enfin rodée, mais connaît un réel problème d'efficacité.

LOSC : Un terrible manque d'efficacité devant le but

Un jeu séduisant et porté vers l'avant. Voilà ce que Paulo Fonseca réussit à mettre en place depuis son arrivée au LOSC. Avec 18 buts inscrits en dix rencontres de championnats disputées, l'attaque lilloise fait partie des plus prolifiques de Ligue 1, pourtant, il y a une statistique qui montre un vrai problème dans le jeu offensif des Dogues. En effet, selon Opta, Lille possèdent un pourcentage de 67 % concernant les occasions de buts non converties sur les 10 premières journées, qui justifie le manque de réalisme fréquent du LOSC qu'on a encore pu constater lors du Derby remporter 1-0 face au RC Lens.

Les Lillois, actuellement 7e du championnat, pourraient certainement être bien plus haut au classement s'ils arrivent à corriger ce problème offensif. Reste à savoir comment Paulo Fonseca va réussir à corriger le tir, pour mieux régler la mire.

LOSC : Les semaines à venir s'annoncent déterminantes

Le calendrier lillois s'annonce rude. Après une dure bataille face à l'ennemi lensois remportée de justesse, les Dogues doivent à présent se déplacer du côté du RC Strasbourg pour faire face à l'enfer de la Meinau face à des Alsaciens qui viennent tout juste de remporter leur premier match de la saison. Il faudra ensuite recevoir l'AS Monaco, inarrêtable en ce moment, avant de se rendre au Parc OL pour y défier la nouvelle équipe de Laurent Blanc qui pourrait aller beaucoup mieux d'ici-là.

Enfin, les Lillois recevront le Stade Rennais qui a retrouvé des couleurs depuis quelques semaines à la fois en championnat et en coupe d'Europe. Un calendrier dantesque pour le LOSC qui va devoir répondre présent face à des concurrents directs pour jouer les places européennes en fin de saison.