AJ Auxerre Mercato : Une figure emblématique de l'OM recale l'AJA

Publié par Enzo Vidy le 12 octobre 2022 à 17:24

Alors que plusieurs rumeurs circulent sur le remplaçant de Jean-Marc Furlan sur le banc de l'AJ Auxerre, une figure emblématique de l'OM aurait recalé l'AJA.

AJ Auxerre Mercato : Les dirigeants auraient sondé Rolland Courbis

Toujours à la recherche d'un successeur à Jean-Marc Furlan sur le banc auxerrois, le club bourguignon aurait approché l'ancien coach du Montpellier HSC et du Stade Rennais, selon Alexis Bernard. Cependant, Rolland Courbis n'aurait pas donné suite aux avances de l'AJ Auxerre, car il n'est pas intéressé par le projet auxerrois. Réputé pour avoir un caractère bien trempé, le natif de Marseille a entraîné bon nombres d'écuries en Ligue 1. En plus du MHSC et du SRFC, Rolland Courbis s'est illustré à l'OM de 1997 à 1999.

Lors de son passage dans la cité phocéenne, il a été finaliste de la Coupe UEFA et a également marqué l'histoire du club lors d'un certain OM-Montpellier, où ses joueurs sont menés 4-0 à la mi-temps. Dans les vestiaires, Rolland Courbis a tenu un discours pour le moins étonnant. "Imaginez qu'on joue à la pétanque. On est mené 12-0. Mais la partie est en 13 points. Alors, maintenant, soit on jette les boules à la mer, soit on gagne 13 à 12." Ses joueurs s'imposeront finalement 5-4. Une anecdote gravée à jamais dans l'histoire de l' OM. Une personnalité de cette envergure aurait certainement fait du bien au vestiaire auxerrois, malheureusement la collaboration n'aura pas lieu entre Rolland Courbis et l'AJ Auxerre.

AJ Auxerre Mercato : Rester focus sur Nice en attendant le nouveau coach

Dimanche prochain à 15 h, l'AJ Auxerre reçoit l'OGC Nice à l'Abbé-Deschamps dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Actuellement 16e au classement, les Auxerrois n'auront pas le droit à l'erreur face à des Aiglons pas forcément au mieux dans ce début de saison. D'ici-là, il n'est pas certain qu'un nouveau coach soit déjà arrivé du côté de l'AJA, de quoi venir compliquer la tâche pour la préparation de ce match déjà capital pour la suite des événements.