Le président Pablo Longoria a récemment tenu une réunion avec Frank McCourt. Cette rencontre suggère qu'une décision sur l'avenir de l'OM a été prise.

Vente OM : L'attachement de Frank McCourt à Marseille

Depuis plus de deux semaines, une sorte d’euphorie s’est emparée des supporters de l’Olympique de Marseille suite aux déclarations de Rolland Courbis et les révélations de la chaîne de télévision I24NEWS. Le média israélien expliquait notamment que Frank McCourt devrait accepter la prochaine offre de rachat du club en préparation en Arabie saoudite.

Après une offre de 200 millions d'euros refusée par la direction de l’OM trois ans en arrière, le royaume saoudien ne baisse pas les bras et préparerait une nouvelle proposition afin de convaincre le milliardaire américain de céder son club. Cette information fait rêver bon nombre de supporters olympiens qui croient de nouveau à une future vente de l’OM. Mais il est peu probable que leur souhait se réalise cet été, car Frank McCourt reste très attaché à son siège de propriétaire.

Malgré l’intérêt persistant de l’Arabie saoudite et d’autres investisseurs indiens, le milliardaire américain maintient sa position initiale. La preuve en est la récente rencontre entre Pablo Longoria et McCourt aux États-Unis, où ils ont travaillé sur l'avenir de l'OM à moyen et long terme. La priorité de la direction de l'OM est actuellement de trouver un nouvel entraîneur pour succéder à Igor Tudor. En ayant un nouveau coach vite en place, le club phocéen pourra mieux planifier son prochain recrutement estival et fixer les objectifs pour les saisons à venir.

Vente OM : Frank McCourt rassure Pablo Longoria

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, l’OM a pour objectif de se qualifier pour la Ligue des Champions tous les ans et de générer progressivement assez d’argents pour éviter le recours systématique à l’actionnaire, même si Frank McCourt sera présent en cas de besoin. Pour l’instant, le club reste déficitaire à la fin de la saison 2022-2023, avec des pertes estimées à environ 31 millions d'euros.

Pour rééquilibrer ses finances, la vente d'un joueur, tel que Mattéo Guendouzi, pourrait rapidement combler ce déficit, étant donné sa valeur élevée sur le marché des transferts. C’est pourquoi L’Équipe assurait récemment que le budget de l'OM devrait quasiment être équilibré cet été. De son côté, Frank McCourt semble prêt à réinjecter des fonds pour rendre son équipe plus compétitive la saison prochaine, ce qui témoigne de son grand attachement à l’OM.

Dans ces conditions, il y a peu de chance que Frank McCourt décide de céder son bien dans la foulée. Même si certains avancent en tout cas que le successeur des Louis-Dreyfus sur le Vieux-Port joue son rôle stratégique dans le but de gagner du temps, en vue de favoriser une énorme vente du club. Quoiqu’il en soit, il ne semble plus probable que le Vélodrome continue de se contenter d’un Champions Project peu clinquant.

La réunion annuelle entre Pablo Longoria et Frank McCourt souligne donc l'importance de trouver la meilleure voie à suivre pour l'OM. Que ce soit par le biais d'une vente à des investisseurs plus fortunés ou d'autres mesures de restructuration, l'objectif ultime sera de ramener le club sur le devant de la scène et de le positionner pour le succès à venir. Les supporters et les observateurs attentifs attendent avec impatience de connaître les développements qui façonneront le destin du club légendaire de Marseille.