Malgré l’intérêt de l’Arabie saoudite pour l’OM, Frank McCourt n’a pas l’intention de céder ses parts. Une arrivée imminente confirme cette décision.

Vente OM : Frank McCourt inflexible face à l'offre de l'Arabie saoudite

Après un bref temps d’accalmie, le feuilleton autour d’une future vente de l’Olympique de Marseille à des investisseurs saoudiens refait surface. La faute aux récentes déclarations de Rolland Courbis et aux révélations de la chaîne i24NEWS faisant état d’un intérêt persistant de l’Arabie Saoudite pour l’OM. Le gouvernement d’Arabie Saoudite, qui cherche à renforcer son influence dans le domaine du football mondial, est présenté comme le grand favori pour racheter le club phocéen en raison de ses investissements antérieurs dans d'autres clubs européens.

Après l’acquisition Newcastle en Angleterre, le pays le plus riche du Moyen-Orient envisage d’investir en France et cible pour ce faire l’OM. La récente visite du prince héritier Mohammed Ben Salmane (MBS) en France a alors relancé les spéculations autour d'une éventuelle vente de l'Olympique de Marseille à l'Arabie saoudite. Il y a trois ans, le gouvernement saoudien avait fait une première proposition de 200 millions d'euros pour acquérir le club, proposition qui avait été déclinée par Frank McCourt, propriétaire actuel de l'OM.

Néanmoins, le gouvernement saoudien semble prêt à formuler une nouvelle offre afin de convaincre le milliardaire américain de renoncer à ses parts. Cette nouvelle proposition pourrait s'avérer plus attrayante pour le propriétaire de l'OM, qui a connu des difficultés financières ces dernières années. Les investissements saoudiens pourraient apporter un soutien financier crucial et permettre au club de renforcer son effectif et sa stabilité financière.

Vente OM : L'arrivée imminente de Marcelo remet tout en cause

La suspension par Pablo Longoria de tous les dossiers mercato, y compris la désignation du nouvel entraîneur, était alors un motif d’espoir pour la vente de l’OM à l’Arabie saoudite. Pour certains médias, cette décision était motivée par la possible arrivée des Saoudiens à la tête du club dans un avenir proche. Sauf que cette thèse vient de s’écrouler puisque l’OM est finalement parvenu à trouver son nouvel entraîneur qui ne sera pas Zinédine Zidane.

Excepté un énorme rebondissement de dernière minute, c’est Marcelino qui sera sur le banc de l’Olympique Marseille pour la saison prochaine. La direction phocéenne et le technicien espagnol auraient conclu un accord sur la base d’un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2025. L’ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao est attendu à Marseille dans les prochains jours. Son arrivée imminente confirme ainsi la position initiale de Frank McCourt, qui clame haut et fort que son club n’est pas à vendre.

Si cette décision surprend de nombreux observateurs, les motivations de Frank McCourt à rester à la tête de l'OM sont multiples. En tant qu'entrepreneur américain, il a fait preuve d'un engagement considérable depuis son arrivée en 2016, en mettant les moyens à la disposition de Pablo Longoria pour renforcer son équipe. De plus, McCourt reste très attaché à l’OM. Cette ambition.

La stratégie de Frank McCourt a toujours été de faire en sorte de vendre l’Olympique de Marseille à un meilleur prix. Même s’il n’avait déboursé que 45 millions d’euros pour racheter l'OM, il a injecté de l’argent dans son fonctionnement afin de rehausser son image. Il attendrait désormais une somme exorbitante avant de céder son club. Les éventuels investisseurs sont prévenus.