De nouvelles informations autour de la vente OM émergent. L’Arabie saoudite connaît le prix qu'elle devra payer pour acquérir le club phocéen.

Vente OM : L’Arabie saoudite prépare une offre colossale pour Marseille

L’été sera très agité du côté de l’Olympique de Marseille. Après une saison décevante marquée par une triste 3e place en championnat, de nombreux changements sont attendus à l’OM. La priorité du club sera bien entendu de trouver un nouvel entraîneur. Après le départ soudain d’Igor Tudor, la direction phocéenne doit agir dans l’urgence pour trouver son successeur. Plusieurs pistes sont explorées dans ce sens.

Mis à part l’arrivée d’un nouveau coach capable d'insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe phocéenne, l’Olympique de Marseille risque aussi de connaître un changement de propriétaire. En effet, l’avenir du club phocéen continue d’alimenter les spéculations. Après un bref temps d’accalmie, le feuilleton autour de la vente OM est revenu sur le devant de la scène cette semaine. La faute à Rolland Courbis et la chaîne d’information iNEWS24, qui ont confirmé l’intérêt persistant de l’Arabie saoudite pour une future acquisition du club phocéen.

Pour accroître son influence dans le domaine du football, le royaume saoudien a déjà acquis Manchester City et récemment Newcastle United. Satisfaite de ses investissements en Premier League, l’Arabie saoudite compte investir en France et cible l’Olympique de Marseille. Il y a trois ans en arrière, l’état gouverné par le prince Mohammed ben Salmane avait exprimé son intérêt pour l'acquisition du club phocéen et avait même entamé des discussions préliminaires avec les dirigeants actuels de l’OM.

Vente OM : 458 millions d'euros pour l'Olympique de Marseille

Selon les informations de la chaîne I24, le club présidé par Frank McCourt se montre très exigeant dans les négociations et avait même refusé une offre de rachat de 200 millions d'euros faite par les dirigeants saoudiens. Ces derniers ne désespèrent pas pour autant et vont encore augmenter la mise en vue de convaincre le milliardaire américain de céder son club.

D’ailleurs, l’Arabie saoudite sait déjà combien il faudra débourser à présent pour le rachat de l’OM. Dans son rapport annuel sur les 50 marques du football, Brand Finance indique que la valeur marchande de l’Olympique de Marseille est estimée à environ 458 millions d’euros. Reste à savoir si Frank McCourt sera effectivement prêt à céder son club acquis des mains de Margarita Louis-Dreyfus à ce prix.

Pour le moment, le milliardaire américain maintient sa position initiale. À noter aussi qu’il est difficile d'évaluer la valeur de l'OM, car de nombreux facteurs entrent en jeu, comme les performances sportives, les actifs du club et la réputation. Mais compte tenu de la popularité et de l'histoire prestigieuse de l'OM, il est fort probable que le prix à payer pour convaincre McCourt de céder son club à plus fortuné que lui sera très élevé. Quel investisseur sera prêt à débourser un tel montant pour le rachat de l’OM ? Les négociations pour la vente d'un club de football de cette envergure sont souvent complexes et prendront certainement du temps.