FC Nantes : Mauvaises nouvelles pour le FCN avant Fribourg

Publié par Ange A. le 13 octobre 2022 à 06:49

Dans le dur ces dernières semaines, le FC Nantes reçoit le SC Fribourg ce jeudi en Ligue Europa. Des forfaits sont à noter côté canari.

FC Nantes : Le FCN avec des absents contre Fribourg

Vainqueur de l’Olympiakos (2-1) lors de la 1re journée, le FC Nantes reste sur deux défaites en Ligue Europa. L’affiche contre le SC Fribourg ce jeudi lors de la 4e journée s’avère déjà cruciale pour le FCN. Nantes occupe la 3e place de son groupe derrière Qarabag et son adversaire du soir. Pour cette rencontre, Antoine Kombouaré ne dispose pas de son groupe au complet. Touché au mollet, Fabio est encore sur le flanc. Le latéral brésilien est absent des terrains depuis le 15 septembre. Le technicien kanak sera également privé de Charles Traoré, blessé au genou. Recruté en tant que joker en provenance du FC Metz, Fabien Centonze est inéligible pour cette rencontre européenne. Le latéral droit avait d’ailleurs été recruté blessé à la cuisse.

Les Canaris à la relance contre les Allemands ?

Avant d’affronter le SC Fribourg, le FC Nantes est dans le dur. Le FCN reste sur six matchs sans victoire, dont cinq défaites. Les Jaune et vert ont notamment concédé trois revers depuis la dernière trêve internationale. Les Canaris avaient notamment été défaits en Allemagne lors de la dernière confrontation contre Fribourg. Le pensionnaire de Bundesliga reste sur un match nul (2-2) en championnat avant de se rendre sur la pelouse de La Beaujoire. Les hommes d’Antoine Kombouaré sont avant-derniers de Ligue 1 et occupent la 3e place de leur groupe en C3. Contre Fribourg, l’entraîneur nantais espère mettre fin à cette mauvaise passe comme il l’a confié en conférence d’avant-match.

« Moi, ce qui m’intéresse, c’est comment faire pour redresser la barre, retrouver la victoire, redonner confiance à mes joueurs, avoir à nouveau une équipe solide, capable d’aller de l'avant, de se faire plaisir et de marquer des buts. Ma situation est secondaire, c’est le cadet de mes soucis ».