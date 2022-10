FC Nantes Mercato : La petite bombe de Kombouaré sur son avenir

Publié par Ange A. le 13 octobre 2022 à 04:39

Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré a évoqué son avenir en marge du match crucial de Ligue Europa contre Fribourg ce jeudi.

FC Nantes Mercato : Kombouaré sur la sellette au FCN ?

Grâce à son succès en Coupe de France la saison dernière, le FC Nantes est de retour en Coupe d’Europe cette année. Après une victoire contre l’Olympiakos (2-1) lors de sa première en Ligue Europa, le FCN est dans le dur. Ce succès contre les Grecs constitue d’ailleurs la dernière victoire des Jaune et vert toutes compétitions confondues cette saison. Le club des bords de l’Erdre reste sur six matchs sans victoire, dont cinq défaites et un revers contre Rennes lors de sa dernière sortie.

Rien de rassurant avant d’affronter le SC Fribourg à La Beaujoire ce jeudi en Ligue Europa lors de la 4e journée de C3. Les Canaris sont avant-derniers du championnat et occupent la même position dans leur poule en Coupe d’Europe. Alors que Nantes connaît une mauvaise série, Antoine Kombouaré a été interpellé sur son avenir en marge de cette rencontre européenne. Le technicien kanak a lâché une réponse sans ambages en conférence de presse.

Pas d’inquiétude pour Kombouaré à Nantes

L’entraîneur du FC Nantes tente de se focaliser sur le prochain match de son équipe. Frustré par la mauvaise passe des siens, le coach du FCN est loin de se préoccuper des questions liées à son avenir. Son contrat actuel avec le club de l’Erdre expire en juin prochain.

« Je ne suis surtout pas content de mon travail. Sous pression ? Je connais trop le métier pour savoir que quand tu ne gagnes pas, il y a des interrogations et des questions qui se posent. Ce n’est pas mon souci. Mon problème, c’est de savoir comment redresser la barre, retrouver la victoire, redonner la confiance à mes joueurs, voir une équipe à nouveau solide qui soit capable d’aller de l’avant, se faire plaisir et marquer des buts. Ma situation est secondaire, vraiment. C’est le cadet de mes soucis. »