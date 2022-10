OM : Igor Tudor dévoile son nouveau leader dans le vestiaire

Publié par Timothée Jean le 13 octobre 2022 à 15:12

À l’issue de la victoire de l’ OM face au Sporting (0-2) en Ligue des Champions, Igor Tudor s’est montré sous le charme de l’un de ses défenseurs.

OM : Igor Tudor sous le charme de sa nouvelle arme défensive

Cette fois, pas de doute, l’ OM monte en puissance en Ligue des Champions. Déjà vainqueur du Sporting Portugal la semaine dernière, l’Olympique de Marseille a réitéré l’exploit ce mercredi soir au Portugal. Dans un stade José-Alvalade chaud bouillant, les Marseillais sont parvenus à s’imposer face à l’écurie portugaise (0-2). Devant au score dès la première mi-temps et en supériorité numérique, les Marseillais ont par la suite bien géré l’issue de la rencontre dans le sillage d’un Amine Harit inarrêtable.

Comme au match aller, le milieu offensif marocain a fait vivre un véritable enfer aux défenseurs du Sporting Portugal, en témoigne les nombreuses de fautes qu’il a subies durant toute la rencontre. C’est d’ailleurs lui qui provoque le penalty transformé par Mattéo Guendouzi, avant d’offrir un véritable caviar à Alexis Sanchez pour le second but de l’ OM. Joueur de devoir, percutant et tonitruant en attaque, Amine Harit est devenu un pion essentiel du dispositif marseillais. Toutefois, il n’est pas le seul homme discret et travailleur d'Igor Tudor. Solide en défense, Chancel Mbemba reste également indispensable dans l'effectif marseillais cette saison.

Chancel Mbemba, un chef silencieux du vestiaire

En dépit de ses imprécisions dans la relance, le défenseur congolais a livré une prestation solide face aux Portugais. Vigilant dans son alignement défensif, Chancel Mbemba a su dépasser sa fonction de défenseur central en participant au jeu offensif. Le Congolais avait d’ailleurs été récompensé au match aller en inscrivant le quatrième but de l’OM. Ce soir, l’ancien joueur de Porto a une nouvelle fois été à l'origine du deuxième but olympien. Ses performances et sa grinta plaisent énormément. D’ailleurs, Igor Tudor s’est montré très élogieux envers sa nouvelle arme défensive.

« Chancel Mbemba est extraordinaire, il est un des chefs silencieux du vestiaire. C'est un joueur très important pour nous. Il est très bon depuis la première journée de championnat, il a déjà marqué deux buts dans les différentes compétitions. Il nous donne de l'expérience, il sait conduire le ballon et faire avancer le bloc », a indiqué Igor Tudor lors de la conférence de presse d’après match.

Le principal concerné appréciera sans aucun doute ces propos. À noter que Chancel Mbemba, qui a évolué durant quatre saisons au FC Porto, ne s'est jamais incliné contre le Sporting CP. Avant son arrivée à l’ OM cet été, le Congolais comptabilisait 2 succès et 4 nuls face aux Lions. Véritable porte-bonheur pour les Marseillais, le défenseur central conserve donc son invincibilité face à l’écurie portugaise.

La bataille n’est pas encore terminée pour Marseille

Grâce à ses deux succès en Ligue des champions, l’ OM s’est totalement relancé dans la course à la qualification pour les 8es de finale. Les Marseillais occupent la deuxième place du groupe D, à une longueur de Tottenham. Les hommes d’Igor Tudor ont leur destin en main pour se qualifier pour le prochain tour, mais ils savent aussi que rien n’est encore joué dans cette poule.

« La bataille n'est pas encore terminée. Il reste encore deux matches. On avait envie de satisfaire les supporters marseillais. On va mouiller notre maillot. On sait très bien qu'en championnat, on a loupé notre dernier match, mais on ne va pas baisser les bras et on va continuer à travailler pour eux », a indiqué Chancel Mbemba au micro de RMC Sport.

Les Marseillais devront bien négocier leurs deux derniers matches face à Tottenham et l’Eintracht Francfort en vue de se qualifier pour les 8es de finale. En attendant, l’ OM ira défier le PSG dimanche prochain pour le compte pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Un Classico très attendu.