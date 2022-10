ASSE : Laurent Batlles en pleine réflexion pour sa défense

Alors que l' ASSE vient de s'incliner contre le FC Sochaux lundi, les Verts vont tenter de se relancer ce week-end contre le Paris FC à Geoffroy-Guichard.

Depuis le début de saison, l' ASSE encaisse beaucoup trop de buts. Quand on regarde les statistiques, les Verts souffrent de la pire défense de Ligue 2 avec pas moins de 21 buts encaissés en 11 matchs de championnat. Presque 2 buts par match donc. Et si tout va plutôt bien sur le plan offensif, l'AS Saint-Etienne perd des points derrière, comme ça a été le cas contre le FC Sochaux en début de semaine.

Tandis que beaucoup de supporters réclament le retour d'une défense à 4, Laurent Batlles, de son côté réfléchit également pour rendre la défense de l' ASSE moins perméable. En conférence de presse, le coach stéphanois s'est exprimé sur cette question, à deux jours de la rencontre contre le Paris FC.

"Je vais peut-être être dur sur les choses défensivement. On va peut-être changer le système ou les hommes. Ça ne veut pas dire qu'en changeant, ça réussira mais il ne faut pas être borné. Je ne vais pas dire ce qu'on va changer pour ne pas donner d'indication à l'adversaire. Je vais me tenir à une ligne de conduite pendant trois ou quatre matches. Il faut que les joueurs aient des repères."

L'un des joueurs phares du début de saison des Verts, Jean-Philippe Krasso, sera suspendu à l'occasion du match contre le Paris FC ce week-end. Une absence qui risque de faire mal à l' ASSE qui va devoir se réorganiser pour vivre sans son meilleur buteur depuis le début du championnat de Ligue 2.

"Perdre son meilleur buteur, c'est toujours délicat. Il y a eu un rapport de l'arbitre, il est sanctionné. Ça aurait pu être plus. [...] Je ne parlerai pas de l'arbitrage. D'autres personnes s'en chargeront au club. Comment on explique qu'il n'y a pas de double peine et en Ligue des champions, c'est l'inverse? Je veux bien entendre des choses mais on ne peut pas voir l'inverse sur d'autres terrains."