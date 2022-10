RC Lens : Franck Haise s'exprime sur son nouveau rôle au RCL

Publié par Jules le 13 octobre 2022 à 14:20

Le RC Lens, qui vient d'annoncer la prolongation de contrat de Franck Haise, a également élargi les compétences du coach pour les prochaines saisons.

RC Lens : Franck Haise, manager général du RCL

Tandis qu'il vient de prolonger son contrat avec le RCL, Franck Haise est devenu, aujourd'hui, le nouveau manager général du club. Une promotion accompagnée d'une extension du bail de celui qui a déjà tant fait pour le RC Lens. En conférence de presse d'avant-match, le coach artésien est revenu sur ce changement de rôle au sein de l'organigramme lensois.

"Pour les nouvelles missions, on prendra le temps [...] dans les prochains jours pour en parler un peu plus. Il y a une chose qui ne va pas changer, c'est mon rôle auprès de l'équipe, auprès du staff. Je ne vais pas couper deux jours par semaine des terrains parce que j'ai un rôle un peu plus élargi. Mon rôle d'entraineur ne va pas bouger. Depuis un moment, le rôle que j'avais dépassait un peu le rôle d'un entraineur."

Un élargissement des compétences de Franck Haise qui ne lui fait donc pas oublier le plus important avec le RC Lens, c'est-à-dire le terrain et le match de ce week-end face au Montpellier HSC.

Franck Haise plaide l'accident face au LOSC

Ce week-end, le RC Lens va tenter de se relancer après sa première défaite de la saison, d'autant plus que ce premier revers a été subi face au LOSC, durant le derby du Nord. Franck Haise se tourne déjà vers le match qui a lieu ce samedi contre le Montpellier HSC et veut faire beaucoup mieux.

"Ce qui est sûr c'est que (la deuxième mi-temps contre le LOSC) ne ressemble pas à l'équipe donc à partir de là, on peut dire que c'est un accident. Entre le fait qu'on soit dans le derby, à l'extérieur, avec une semaine particulière, toute l'énergie qu'il y avait n'a pas été dans le bon sens. [...] Je pense que c'est un accident car j'ai rarement eu ce sentiment qu'on n'allait pas avoir d'impact sur le match et sur les événements."

Charge donc au RC Lens de prouver contre le Montpellier HSC qu'il ne s'agissait que d'un "accident" comme l'explique Franck Haise. Pour cela, les Sang et Or doivent s'imposer contre le MHSC pour retrouver une dynamique positive et conserver leur belle place au classement de Ligue 1.