RC Lens Mercato : C'est fait, un taulier signe au RCL !

Publié par Enzo Vidy le 13 octobre 2022 à 12:33

Malgré le départ surprise de Florent Ghisolfi la semaine dernière, le RC Lens vient de boucler aujourd'hui une importante signature.

RC Lens Mercato : Franck Haise prolonge et devient manager général

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les supporters Sang et Or. Dix jours après avoir perdu son directeur sportif Florent Ghisolfi, le RC Lens a nommé ce matin même, via un communiqué officiel, Franck Haise au poste de manager général. En plus de cela, le club nordiste annonce que ses missions de coach sont prolongées jusqu'en 2027. Arrivé au club en septembre 2017, où il a signé un contrat de trois ans avec l'équipe réserve du RCL, Franck Haise a pris les rênes de l'équipe première trois ans plus tard, le 25 février 2020, à la place de Philippe Montanier.

Après deux victoires consécutives, le championnat de Ligue 2 est arrêté suite à la pandémie de Covid-19. Deuxième du championnat, le RC Lens est donc promu en Ligue 1 et Franck Haise est prolongé de deux ans sur le banc du RCL. Lors de l'exercice 2020-2021, il termine 7e de Ligue et il fait partie des cinq nominés pour le trophée UNFP du meilleur entraîneur de la saison. Depuis, c'est une véritable histoire d'amour qui le lie avec le public de Bollaert. Avec un jeu séduisant portés vers l'avant, Franck Haise est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleur entraîneur de Ligue 1.

RC Lens : Un début de saison qui veut tout dire

Actuellement 4e de Ligue 1 à deux points du podium, le début de saison du RCL confirme que Franck Haise est l'homme de la situation. Ayant joué un rôle majeur dans la prolongation de Seko Fofana en toute fin de mercato, Franck Haise a réussi à garder une ossature plus que solide dans son schéma de jeu et continue de faire briller certains joueurs match après match.

Si les Lensois restent sur une défaite douloureuse dans le Derby à Lille, il faut s'attendre à une grosse réaction de la part des hommes de Franck Haise face au Montpellier HSC ce samedi, dans un stade Bollaert survolté.