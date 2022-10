Stade Rennais : Désiré Doué pourrait devancer Lovro Majer au SRFC

Publié par Thomas le 13 octobre 2022 à 19:19

Incontournable la saison dernière au Stade Rennais, Lovro Majer semble perdre en protagonisme cette saison. Dans le même temps, le jeune Désiré Doué monte en gamme au poste de N°10.

Stade Rennais : Lovro Majer peine à retrouver sa superbe de l'an passé

Impressionnant lors de sa saison 2021-2022, le SRFC pouvait remercier son génie croate, Lovro Majer, devenu le chouchou du Roazhon Park après seulement une année en Bretagne. Arrivé dans l’ombre lors de l’été 2021 en provenance du Dinamo Zagreb, le milieu offensif a rapidement conquis le public breton par sa technique balle au pied et son sens du jeu. Souvent paré de son serre-tête, devenu sa marque de fabrique, Majer signait jusqu’alors une belle montée en puissance, lui valant les convoitises de plusieurs clubs européens comme l’Atlético Madrid et même le PSG cet été.

Après un mercato agité, qui aura probablement pesé sur la conscience du joueur, le Nouveau Modric, comme il se fait appeler en Croatie, a quelque peu baissé en gamme, se montrant moins décisif mais surtout moins pesant dans son jeu. Décevant lors des premières rencontres de championnat, Lovro Majer a progressivement perdu son statut d’indéboulonnable au sein du onze de Bruno Genesio. S’il garde toujours la confiance de son coach, le joueur de 24 ans débute plus régulièrement sur le banc, et le passage au 4-4-2 y est un peu pour quelque chose.

Stade Rennais : Un mercato au détriment de Lovro Majer

Plus à l’aise dans un système à trois milieux, où il se place derrière l’avant-centre, l’international croate fait les frais cette saison d’un mercato offensif ambitieux, mené par Florian Maurice et son équipe. Avec les signatures d’Arnaud Kalimuendo et d'Amine Gouiri à la pointe de l’attaque, Majer voit son poste de N°10 quelque peu gommé dans le 4-4-2 souhaité par Bruno Genesio. Une situation qui cantonne le joueur à un rôle de supersub, en témoigne sa titularisation ce jeudi contre le Dynamo Kiev en Ligue Europa, où le coach du SRFC a souhaité opérer un certain turnover avant SRFC-OL, dimanche.

« Bien sûr, je pense que tous les joueurs, c’est important de débuter les matches. Mais je n’ai pas de problème si je rentre, ou si je ne suis pas titulaire. Je suis prêt, je me sens bien », déclarait hier le milieu offensif en conférence de presse.

Mais si le système mis en place par le Stade Rennais freine la progression du Croate, Lovro Majer voit également en parallèle le jeune Désiré Doué lui faire de l’ombre.

Désiré Doué le futur N°10 du Stade Rennais

Encore inconnu l’été dernier, Désiré Doué est sans nul doute le joueur frisson en Ligue 1 durant ce mois d’octobre. Buteur contre le Dynamo Kiev lors du match aller, offrant la victoire au Stade Rennais (2-1), le joyau de 17 ans a récidivé quelques jours plus tard face au FC Nantes. D’une frappe limpide aux abords de la surface, le jeune milieu offensif a scellé le sort des Canaris, inscrivant le 3e et dernier but rennais.

Si le SRFC est parvenu à le prolonger, Désiré Doué était auparavant entré dans les radars du PSG, comme le révélait cette semaine le site Foot Mercato. Si son jeu demande à être purifié, le natif d’Angers impressionne par sa confiance et sa maîtrise à un si jeune âge. Titulaire contre l'AJ Auxerre et contre l’ OM au détriment de Lovro Majer, Désiré Doué pourrait tout simplement passer devant le Croate s’il poursuit sa folle montée en puissance ces prochaines semaines.