Stade Rennais : Un coup dur tombe pour Genesio avant l'OL !

Publié par Thomas le 13 octobre 2022 à 11:40

À l'approche du choc contre l'OL, ce dimanche au Roazhon Park, le Stade Rennais a appris une bien mauvaise nouvelle concernant un défenseur.

Stade Rennais : Joe Rodon suspendu pour deux matchs

Après sa belle victoire 3-0 contre le FC Nantes le week-end dernier au Roazhon Park, Bruno Genesio et ses hommes souhaitent surfer sur la belle dynamique aperçue depuis plusieurs semaines maintenant. Si les débuts en championnat ont été délicats, le SRFC a su renverser la tendance progressivement en enchaînant 9 rencontres sans défaite toutes compétitions confondues. Ce dimanche, le club breton devra se mesurer à un Olympique Lyonnais en pleine transition, qui connaît un état de forme opposé à celui des Rouge et Noir.

Pour cette rencontre au sommet, Bruno Genesio devra toutefois se passer de son défenseur central gallois, Joe Rodon. La recrue estivale a été suspendue par la Ligue de deux matchs fermes (contre l'OL et l'Angers SCO) après son rouge direct reçu lors du derby entre Rennes et Nantes. Titulaire depuis la reprise au côté du Belge Arthur Theate, Joe Rodon commençait à monter en gamme dans le onze du Stade Rennais après des débuts mitigés en charnière centrale. Contre l’équipe de Laurent Blanc dimanche, c’est le jeune Christopher Wooh qui devrait le remplacer, et qui va connaître ses premières minutes sous le maillot breton ce soir face au Dynamo Kiev.

Stade Rennais : Wooh a trois matchs pour faire ses preuves

Arrivé dans les dernières heures du mercato estival en remplacement de Loïc Badé, parti lui du côté de Nottingham, Christopher Wooh a pour la première fois l’occasion de faire parler son potentiel avec son nouveau club. International camerounais à seulement 21 ans, le défenseur central devrait être titularisé ce soir contre le Dynamo Kiev en Ligue Europa, de quoi lui offrir un premier vrai test pour ses débuts. En attendant le retour de Warmed Omari, prévu pour décembre, l’ancien crack du RC Lens aura donc par la suite deux rencontres de Ligue 1 (OL, Angers) pour venir titiller une hiérarchie friable en défense et pourquoi pas passer devant Joe Rodon, qui affiche parfois quelques carences dans son jeu au SRFC.

"Il est prêt et ça reste encore un jeune joueur qui a beaucoup de qualités, dans le duel, dans la ressortie du ballon. Il est capable techniquement de faire de bonnes premières relances ce qui est important dans notre jeu. J’attends de lui qu’il joue avec ses qualités et qu’il soit pleinement en confiance sur ce premier match", indiquait hier en conférence de presse Bruno Genesio au sujet de son international camerounais.