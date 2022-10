Stade Brestois Mercato : Brest et Auxerre ciblent Jocelyn Gourvennec

Publié par Jules le 13 octobre 2022 à 16:28

Le Stade Brestois, qui vient de se séparer de Michel Der Zakarian et qui peine en Ligue 1, serait à la lutte avec l' AJ Auxerre pour Jocelyn Gourvennec.

L' AJ Auxerre et le Stade Brestois sont dans une situation à peu près équivalente. En effet, les deux clubs végètent en bas du classement de Ligue 1 et sont en grand danger cette saison. De plus, les deux formations ont toutes les deux limogés leur entraîneur cette semaine et veulent rebondir au plus vite en s'offrant un nouveau coach. Un même nom apparaîtrait d'ailleurs sur la short-list des deux équipes de Ligue 1.

En effet, d'après les révélations de Foot Mercato, Jocelyn Gourvennec, remercié par le LOSC en juin dernier, pourrait rebondir dans l'un de ces deux clubs dans les semaines à venir. L' AJ Auxerre aurait une longueur d'avance dans ce dossier, étant donné qu'une rencontre devrait se tenir très prochainement entre l'ancien coach de Guingamp et l'AJA. Le Stade Brestois, qui se penche notamment sur Christophe Pélissier pour trouver un nouveau technicien, pourrait venir contrarier le club de l'Yonne dans ce dossier chaud.

Une valse des entraîneurs historique en Ligue 1

En remerciant Michel Der Zakarian en début de semaine, le Stade Brestois a participé, malgré lui, à un mouvement historique des entraîneurs en Ligue 1. Comme à l' AJ Auxerre, à l'OL et au Stade de Reims, le coach du SB29 a été limogé après seulement 10 journées de Ligue 1. D'après Opta, qui recueille les données de la Ligue 1, c'est la première fois dans l'histoire que quatre clubs licencient leur coach avant la même journée de championnat.

Le jeu des chaises musicales devrait donc commencer car les entraîneurs libres se font rares en octobre, et trois clubs vont être à la recherche d'un nouveau technicien. Pas étonnant donc que l'on voit l' AJ Auxerre, le Stade Brestois et même peut-être le Stade de Reims, s'intéresser aux mêmes profils de coachs pour se relancer en Ligue 1. Alors que le club breton est en pleine discussion pour son nouveau stade, une descente en fin de saison pourrait être terrible.