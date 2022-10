Stade Brestois : Le remplaçant de Der Zakarian s'exprime avant Nantes

Publié par Jules le 14 octobre 2022 à 14:30

Le Stade Brestois affronte le FC Nantes ce week-end. Il s'agit là du premier match du SB29 depuis le licenciement de Michel Der Zakarian cette semaine.

Stade Brestois : Bruno Grougi au micro avant le FC Nantes

Depuis le limogeage de Michel Der Zakarian, le Stade Brestois n'a toujours pas retrouvé de coach. Tandis que le SB29 se déplace à Nantes ce dimanche, ce sera Bruno Grougi, ancien entraîneur de la réserve qui fera les réajustements nécessaires pour mener le club breton à la victoire. En effet, les Brestois n'ont plus connu la victoire depuis 7 matchs désormais et sont la lanterne rouge de Ligue 1.

Malheureusement pour lui, Bruno Grougi ne connaîtra pas la joie de s'asseoir sur un banc de Ligue 1 ce week-end. L'entraineur par intérim du SB29 est en effet suspendu pour la rencontre face au FC Nantes à cause d'un carton rouge reçu lors d'un match de la réserve. Néanmoins, cela n'empêche pas l'ancien milieu offensif du Stade Brestois de préparer ses hommes pour cette rencontre importante, comme il l'a expliqué en conférence de presse.

Bruno Grougi ne se concentre pas sur le classement

Présent en conférence de presse ce vendredi, Bruno Grougi a tenté de dédramatiser la situation du Stade Brestois, bon dernier de Ligue 1 avec seulement 6 points pris en 10 rencontres depuis le début de la saison en championnat. Malgré les quatre descentes en fin de saison, le coach par intérim ne veut pas paniquer les joueurs du SB29 et est prêt à relever ce nouveau défi.

"On parle beaucoup des quatre descentes, il faut soulager les joueurs là-dessus parce que ça ne reste que du foot. On s'est donc concentrés sur des repères simples. Il faut jouer au foot. [...] Ce n'est pas une mission facile mais il y a l'amour du club, on ne s'est pas posé la question. Ce n'est pas un fardeau pour nous, on y va avec de la force et de l'énergie." Reste à voir si Bruno Grougi fera mieux que Michel Der Zakarian et s'il pourrait, peut-être, rester un peu plus longtemps que prévu sur le banc du Stade Brestois.