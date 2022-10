AJ Auxerre : L'AJA annonce des renforts avant l'OGC Nice

L' AJ Auxerre, actuel 16e de Ligue 1, affronte l'OGC Nice ce week-end pour tenter de se relancer au plus vite malgré le licenciement de son entraîneur.

L' AJ Auxerre, qui a licencié Jean-Marc Furlan cette semaine, va tenter de battre Nice à domicile ce dimanche pour mettre fin à une série de 6 matchs sans victoires, dont 5 défaites en Ligue 1. Pour ce faire, l'entraîneur par intérim, Michel Padovani, a annoncé que plusieurs joueurs seront de retour pour cette 11e journée de championnat, même si quelques blessures perturbent le groupe auxerrois.

"Hier, on était 23. Il n'y a que deux blessés (Pereira et M'Changama), il y a peu de chances de les voir. Il y a le retour de Jeanvier et je pense que Charbonnier sera dans le groupe."

L' AJ Auxerre pourra donc compter sur deux joueurs importants de son effectif, notamment Gaëtan Charbonnier, qui n'a plus joué avec l'AJA depuis la 2e journée de Ligue 1, le 14 août dernier. En seulement 135 minutes de jeu, l'ancien attaquant du Stade Brestois avait tout de même eu le temps de trouver le chemin des filets lors de la première journée de championnat.

En conférence de presse, Michel Padovani, qui assure l'intérim à l' AJ Auxerre ne veut pas que les changements récents dans l'organigramme ne perturbent pas trop les joueurs de l'AJA. Néanmoins, cela n'empêche pas l'ancien joueur du SC Bastia de vouloir effectuer quelques changements pour permettre au club de l'Yonne de renouer avec le succès.

"On a assuré la continuité avec le staff. On travaille ensemble. On a décidé de faire des entraînements un peu plus toniques. J'ai donné quelques axes de travail. Les joueurs se sont bien entraînés. Ils veulent tous tirer dans le même sens. [...] C'est un bon groupe avec de belles valeurs humaines. On fera certainement quelques changements."