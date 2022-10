Mercato PSG : 70M€, une occasion en or s’offre à Luis Campos

Publié par JEAN-LUC D le 14 octobre 2022 à 18:03

Pour combler l'après Messi, le PSG pourrait recruter en attaque cet hiver. Luis Campos pourrait avoir un boulevard pour une sensation de Liga.

Mercato PSG : Luis Campos vise un crack portugais pour l’après Messi

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Lionel Messi devrait recevoir une proposition de prolongation de la part du Paris Saint-Germain. À 35 ans révolus, l’attaquant argentin ne compte pas raccrocher les crampons, même s’il a déjà annoncé que la Coupe du Monde au Qatar sera sa dernière. Et cela tombe bien puisque le PSG aimerait le conserver encore une saison plus une autre année en option.

Si le Barça aimerait également le voir revenir au Camp Nou l’été prochain, le septuple Ballon d’Or attend la fin du Mondial pour trancher. En attendant et pour éviter de se faire surprendre à la dernière minute, le Champion de France en titre scruterait d’ores et déjà d’autres horizons afin de mettre la main sur un footballeur capable de succéder à la Pulga.

D’après les informations du journaliste portugais Bruno Andrade, le conseiller football du club de la capitale serait sur les traces de Joao Félix. Le correspondant de CNN et UOL Esporte précise même que les services de Luis Campos seraient en contact avec l’entourage du meneur de jeu de l’Atlético Madrid pour évoquer un transfert au PSG. Un scénario qui pourrait même se produire assez rapidement avec la position actuelle du principal concerné.

Mercato PSG : Joao Félix veut quitter l’Atlético en janvier

Débarqué en juillet 2019 en provenance du Benfica Lisbonne contre un chèque de 127 millions d’euros, Joao Félix n’est plus à l'aise à l’Atlético Madrid. Régulièrement laissé sur le banc par Diego Simeone depuis le début de la saison, grâce notamment au retour en forme d’Antoine Griezmann après l’accord trouvé entre les Colchoneros et le Barça, le compatriote de Cristiano Ronaldo aimerait mettre les voiles le plus rapidement possible. Selon les informations de Marca, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’attaquant de 22 ans voudrait changer d’air dès le prochain mercato de janvier.

Joao Félix aurait même déjà rencontré son agent, Jorge Mendes, ce jeudi et la décision de quitter le club madrilène cet hiver aurait été arrêtée par les deux hommes. Évalué à 70 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Viseu pourrait ainsi être l’un des gros tubes de l’hiver puisque le Paris Saint-Germain n’est pas le seul club qui souhaite l’attirer. En effet, à en croire les renseignements divulgués ces derniers jours par le média Fichajes, Manchester United, Chelsea et Arsenal seraient aussi positionnés pour accueillir Félix en cas de départ. Luis Campos et le PSG sont donc prévenus.