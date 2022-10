Mercato PSG : Rafa Marin, Campos tient la réponse du Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 14 octobre 2022 à 20:03

En plus de Milan Skriniar, le PSG serait aussi sur les traces de Rafa Marin pour renforcer sa charnière centrale. Le Real Madrid a tranché pour son joueur.

PSG Mercato : Luis Campos veut arracher Rafa Marin au Real Madrid

Si Milan Skriniar reste la priorité de Luis Campos pour renforcer la défense de l’équipe de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain aimerait également s’appuyer sur des jeunes prometteurs afin de garantir l’avenir. Dans cette optique, le conseiller football du club de la capitale viserait une pépite du Real Madrid. En effet, selon les informations du journaliste Mario Cortegana, le PSG serait intéressé par Rafa Marin, défenseur central de 20 ans du Real Madrid sous contrat jusqu’en 2024.

« Si la priorité est Milan Skriniar, un profil plus jeune est également recherché comme pari pour l’avenir. L’un des principaux candidats est Rafa Marin (20 ans). Le Real Madrid fait confiance au joueur, mais sans vraiment s’impliquer dans son renouvellement. Et plusieurs prétendants se présentent déjà. Le plus gros poisson est le PSG », explique la source espagnole.

Toujours selon la même publication, « Rafa Marín séduit grandement la direction sportive française. Son profil est apprécié en termes de personnalité, de physique et de technique. » Même s’il accorde sa priorité à son club formateur, l’ancien international espagnol des moins de 18 ans, se sent flatté et tenté par le challenge parisien. Mais l’affaire est encore loin d’être dite pour le Champion de France en titre.

Mercato PSG : Le Real Madrid bloque le transfert de Rafa Marin à Paris

En effet, selon Marca, le Real Madrid n’aurait aucune envie de voir Rafa Marin rejoindre le Paris Saint-Germain dans les semaines ou mois à venir. Pour ruiner les espoirs du club de Nasser Al-Khelaïfi, les Merengues envisageraient de lui faire signer prochainement un nouveau bail.

« La raison principale est qu’il n’y a pas de club au monde avec une pire relation avec le Real Madrid que le PSG. Il y a la clause des 30 millions d’euros. Les conversations entre les entités ne sont pas prévues pour le moment, mais il est évident que rien ne sera facilité pour le PSG », indique Mario Cortegana.

Reste maintenant à savoir si le jeune compatriote de Sergio Ramos, qui voit son avenir bouché par Eder Militao, Antonio Rüdiger, Nacho ou encore David Alaba, saura faire pression afin de rejoindre les rangs de l’effectif de Christophe Galtier. Affaire à suivre…