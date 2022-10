RC Lens : Franck Haise avec une surprise contre Montpellier

Publié par Ange A. le 15 octobre 2022 à 06:35

Le RC Lens reçoit Montpellier ce samedi pour la 11e journée de Ligue 1. Une surprise est à noter dans le groupe de Franck Haise.

RC Lens : Une première dans le groupe de Haise contre le MHSC

Défait dans le derby contre le LOSC lors de la dernière journée, le Racing Club de Lens souhaite réagir. À Pierre-Mauroy, le RC Lens a concédé sa première défaite de la saison, laquelle a mis fin à la série de 17 matchs sans défaite du club nordiste. Pour Franck Haise et ses hommes, il s’agit donc de renouer avec le succès pour la réception du Montpellier Hérault ce samedi (21h). Pour cette affiche comptant pour la 11e journée de Ligue 1, le technicien lillois a convoqué 21 joueurs. Un jeune attaquant signe sa première apparition dans le groupe professionnel des Sang et or. Âgé de 18 ans, Nolan Bonte est la surprise du groupe lensois. Il compte deux réalisations en trois apparitions en National 3 cette saison.

De bonnes nouvelles pour Lens contre Montpellier

En quête de victoire après sa défaite dans le derby contre Lille, le Racing Club de Lens a reçu quelques bonnes nouvelles. Son futur adversaire débarque dans le Nord avec un groupe amoindri. Cinq absences sont à déplorer du côté du MHSC. Oliivier Dall’Oglio devra une fois composer sans ses blessés Pedro Mendes, Dimitri Bertaud et Théo Sainte-Luce. Mamadou Sakho est également forfait pour ce match contre le RC Lens. Jordan Ferri est quant à lui suspendu pour la rencontre. Dixième du championnat, Montpellier reste sur deux défaites de rang avant de défier les Sang et or, actuels 4es.

Reste maintenant à savoir si le RCL saura profiter de la mauvaise de son adversaire du soir pour renouer avec le succès. Une victoire permettrait à Lens de rester au contact du podium. Le club nordiste n’accuse que deux ponts de retard sur Marseille (3e).