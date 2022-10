ASSE-Paris FC : Le capitaine des Franciliens lance les hostilités

À quelques heures du coup d'envoi entre l'ASSE et le Paris FC, le capitiane des Franciliens Cyril Mandouki a livré ses premières impressions.

Futur adversaire de l'AS Saint-Etienne cet après-midi, le milieu offensif du Paris FC Cyril Mandouki était présent vendredi en conférence de presse. Les journalistes l'ont questionné sur ses impressions avant le match. Malgré la position des Verts au classement (18ème), Mandouki n'a pas hésité une seconde à encenser l'ASSE :

Le joueur de 31 ans sait que ce déplacement sera compliqué malgré le classement des Verts. Il faut dire que le club ligérien est déjà parvenu à obtenir quelques bons résultats à domicile (victoire contre Bastia et Bordeaux) même sans son public. Alors avec l'apport de ses supporters, l'ASSE peut être sacrément coriace.

Privé de Jean-Philippe Krasso ce week-end, le club dirigé par Laurent Batlles ne pourra pas combattre avec toutes ses forces habituelles face au Paris FC. Cependant, les Franciliens sont aussi dans le dur avec une défaite à domicile contre le Valenciennes FC (0-1) la semaine passée. Cyril Mandouki le sait, il faudra tout faire pour se relancer :

« La mayonnaise n'a pas encore pris à domicile, mais le bilan est très correct à l'extérieur. On sait où le bât blesse : on ne marque pas assez et on prend trop de buts sur le peu d'occasions concédées. Il faut que l'on se rattrape de notre faux pas face à Valenciennes. On ne peut pas faire deux mauvaises performances de suite. »