OM : Tudor tient son nouvel homme fort à l’Olympique de Marseille

Publié par ALEXIS le 15 octobre 2022 à 13:20

Le nouvel entraineur de l’ OM, Igor Tudor n’a plus aucun doute sur une des recrues marseillaises. Cette dernière a achevé de le convaincre sur ses qualités.

OM : Guendouzi, le nouvel homme fort de l’Olympique de Marseille

À l’ OM, Mattéo Guendouzi est devenu un des leaders techniques et un cadre du vestiaire. En poste seulement depuis juillet 2022, Igor Tudor est séduit par l’engagement et l’état d’esprit du milieu de terrain français. Dans le vestiaire du club provençal, il fait également l’unanimité sur ses qualités sportives, comme l’a confié son coéquipier Pau Lopez en conférence de presse.

« Il aime beaucoup le foot. C'est un joueur différent des autres. C'est un gagnant, il déteste perdre, même à l'entrainement. C'est un joueur important pour nous. L'an dernier il a joué presque 60 matchs, cette saison, c'est pareil, il joue beaucoup », a décrit le gardien de but de l’Olympique de Marseille, en conférence de presse, avant le Classique contre le PSG, dimanche (20h45) à Paris.

Après avoir vu l’ancien joueur d’Arsenal évoluer dans différents registres cette saison, Igor Tudor n’a plus de doute sur son positionnement idéal. « Si Guendouzi joue plus bas, l'équipe est moins équilibrée, mais plus offensive, s'il joue plus haut, on est plus équilibrés, mais moins offensifs », a-t-il souligné après la victoire de l’ OM sur le Sporting Portugal (0-2).

Igor Tudor ne peut plus se passer du milieu de terrain des Bleus

Le technicien croate sait désormais qu’il ne peut plus se passer Mattéo Guendouzi, le taulier de l’entrejeu des Phocéens, le patron du pressing ou encore le maître de l'intensité, comme le qualifie le journal Le Phocéen. L'international français (6 sélections) a pris part à 9 matchs en Ligue 1 en 10 journées et 4 (sur 4) en Ligue des Champions cette saison. Il fait évidemment partie des joueurs les plus utilisés par le nouveau coach de l' OM, depuis le début d'exercice 2022-2023. Au Parc des Princes, le classico sera spécial pour Mattéo Guendouzi, car il a été formé au Paris Saint-Germain (de 2005 à 2014).