ASSE-Paris FC : Nouvelle désillusion, Monconduit enrage

Publié par Dylan le 15 octobre 2022 à 22:21

L'ASSE a été à nouveau battue sur sa pelouse face au Paris FC, à la plus grande déception de Thomas Monconduit qui s'est exprimé.

ASSE-Paris FC : Encore une défaite pour Sainté

L'AS Saint-Etienne n'arrive pas à décoller. Alors que son public était présent au stade Geoffroy-Guichard pour l'encourager, le club ligérien a été sèchement battu sur sa pelouse (0-2) face au Paris FC. Si les Verts se sont encore crées des occasions franches, ils ne se sont toujours pas montrés réalistes. Les Franciliens, eux, ont fini par marquer par deux fois, grâce à Julien Le Cardinal et l'ancien caennais Mehdi Chahiri.

Un résultat qui n'arrange évidemment pas les affaires de l'ASSE, plus que jamais relégable à l'issue de cette douzième journée de Ligue 2. Le Paris FC, lui, repart de l'avant après sa défaite à domicile contre Valenciennes la semaine passée. Saint-Etienne peut même devenir lanterne rouge si Nîmes et Niort prennent au moins un point devant leur public ce samedi soir (respectivement contre Amiens et Grenoble). Interviewé à la fin du match, Thomas Monconduit n'a pas décoléré suite au scénario de la rencontre.

Thomas Monconduit : « On a été trop faibles dans tous les domaines de jeu »

La recrue stéphanoise n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a fallu donner son sentiment sur la défaite de son équipe au micro de BeIN Sports :

« Au-delà du score, c'est ce qu'on a montré sur le terrain. On a été trop faibles dans tous les domaines de jeu. Un public attend que son équipe se batte, aujourd'hui ça n'a pas été le cas. Il va falloir rester serein et vite reprendre des points. Je sais comme cela fonctionne et si on se met la tête sous l'eau ça peut être difficile. J'ai pas envie de parler de crise mais il va vite falloir se réveiller. Ce n'est pas digne de Saint-Étienne » a ainsi déclaré le milieu de 31 ans.

Symbole de son mauvais début de saison, l'ASSE n'a remporté que deux de ses six premières réceptions en championnat : contre le SC Bastia (5-0) et les Girondins de Bordeaux (2-0). Le Paris FC n'est pourtant que la deuxième équipe à s'imposer à Geoffroy-Guichard, après le Havre AC. Les Verts seraient bien inspirés de s'imposer la semaine prochaine, mais ce sera face à un adversaire de taille : l'Amiens SC, actuel deuxième de Ligue 2.