ASSE : Une statistique terrible pour la défense de Saint-Etienne

Publié par Enzo Vidy le 14 octobre 2022 à 20:33

À la peine en championnat, l'ASSE serait l'équipe la plus spectaculaire de Ligue 2, ce qui met en lumière les gros problèmes défensifs des Verts

ASSE : Un record loin d'être glorieux pour les Verts

Deuxième meilleure attaque de Ligue 2 derrière Sochaux, le classement des stéphanois pourrait surprendre. Mais quand on regarde le nombre de buts encaissés, on comprend vite qu'il y a un réel problème dans la défense de l'ASSE. Une statistique a récemment été communiquée, et révèle que l'AS Saint-Etienne est l'équipe la plus spectaculaire cette saison. En effet, depuis le début de la saison, 40 buts ont été inscrits lors de différentes rencontres dans lesquelles figuraient les Verts. Au vu de la situation actuelle de l'ASSE, ce chiffre fait mal, et vient appuyer encore un peu plus les problèmes défensifs récurrents des stéphanois cette saison.

La semaine dernière, les joueurs de Laurent Batlles ont encore concédé deux buts sur des gros manques de concentration lors du commencement de chaque mi-temps. À ce sujet, Laurent Batlles a laissé entrevoir de possibles changements :

"Je vais peut-être être dur sur les choses défensivement. On va peut-être changer le système ou les hommes. Ça ne veut pas dire qu'en changeant, ça réussira mais il ne faut pas être borné."

Reste à savoir concrètement ce que compte faire Laurent Batlles demain face au Paris FC pour ne pas prendre de buts et essayer d'obtenir les trois points.

ASSE-Paris FC : Plus le droit à l'erreur pour Saint-Etienne

Demain, à 15h, l'ASSE reçoit le Paris FC à Geoffroy Guichard. L'enjeu est simple pour les Verts : il faut gagner. Devant leur public qui commence à s'impatienter, les hommes de Laurent Batlles auront fort à faire face à une belle équipe du Paris FC qui ne fera aucun cadeau aux stéphanois.

Avec Jean-Philippe Krasso suspendu, la tâche s'annonce bien compliquée pour l'AS Saint-Etienne qui doit avant tout se rassurer défensivement en réussissant à ne pas prendre de but, chose qui ne s'est produite qu'à deux reprises cette saison à l'ASSE.