Mercato PSG : Un cadre de Xavi répond cash au biographe de Messi

Le Barça s’active pour rapatrier Messi, mais son biographe assure qu’il est proche de prolonger au PSG. Un cadre de Xavi a donné son avis sur ce dossier.

Arrivé librement en août 2021, Lionel Messi arrive au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain. Mais selon le journaliste espagnol Guillem Balague, l’attaquant de 35 ans aurait à ce jour plus de chances de poursuivre son aventure que de retourner au FC Barcelone ou encore d’aller à l’Inter Miami, en MLS. Toutefois, selon le biographe du septuple Ballon d’Or assure qu’il ne devrait prendre aucune décision avant la Coupe du monde au Qatar.

« Quittera-t-il le PSG en 2023 ? Grande question ! Aujourd’hui, je pense qu’il est plus proche de rester, car il se sent bien, il est heureux. Mais aucune décision ne sera prise d’ici à la Coupe du monde. Ça se décidera entre janvier et juin prochain. Il a un contrat de deux ans plus un en option. Mais cette option doit être validée par les deux parties. Et s’il souhaite rester après 2023, un nouveau contrat devra être négocié. Mais si vous me demandez mon sentiment - et ce n’est qu’un sentiment -, pour le moment, Messi est plus proche de rester à Paris que de retourner à Barcelone ou de partir à Miami », a confié l’expert de Sky Sport dans une interview avec le quotidien Le Parisien.