RC Lens : Vainqueur de Montpellier, Haise glisse un tacle au LOSC

Franck Haise a lancé une pique au LOSC après le court succès du RC Lens contre le Montpellier Hérault samedi à Bollaert (1-0).

RC Lens : Les Sang et or se ressaisissent après le derby

Le Racing Club de Lens a renoué avec la victoire. Le RC Lens a subi sa première défaite de la saison contre le LOSC (1-0) lors de la dernière journée. Les Dogues ont mis fin à la série d’invincibilité de 17 matchs de leurs voisins lensois en championnat. Opposé au Montpellier Hérault ce samedi, le club nordiste s’est imposé sur le plus petit des scores au stade Bollaert. Un but de Wesley Saïd a suffi aux Sang et or face au MHSC. Grâce à cette victoire, Lens monte provisoirement sur le podium et occupe la 3e place en attendant le Classique entre le PSG et Marseille. Entraîneur lensois, Franck Haise a livré son analyse après le succès des siens. Le technicien nordiste en a profité pour tancer le rival lillois, large vainqueur de Strasbourg vendredi en ouverture de la 11e journée de Ligue 1.

La pique de Franck Haise au LOSC après Montpellier

Le coach du Racing Club de Lens se satisfait de rester devant le LOSC. Lille n’est que 6e au classement à six points du RC Lens. De quoi réjouir un Franck Haise en course pour les places européennes cette saison. « Je ne sais pas si c’est reparti, en tout cas ça continue ! Si vous m’aviez dit "vous gagnez le derby et vous avez 12 points", je préfère perdre le derby et en avoir 24 », a lancé le technicien nordiste au micro de Canal Plus.

Ce succès est d’autant plus précieux qu’il permet aux Sang et or de se rassurer avant d’affronter un concurrent direct dans la course à l’Europe. Lens se déplace à l’Orange Vélodrome lors de la prochaine journée pour défier l’Olympique de Marseille.