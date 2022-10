PSG-OM : Les compos tombent ! Christophe Galtier change ses plans

Publié par JEAN-LUC D le 16 octobre 2022 à 14:36

À quelques heures du Classique entre le PSG et l’ OM, la presse dévoile les compositions d’équipes de Christophe Galtier et son homologue Igor Tudor.

PSG-OM : Lionel Messi titulaire dans un Paris SG en 4-3-3

En clôture de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille l’Olympique de Marseille au Parc des Princes, à 20h45. Comme annoncé par Christophe Galtier lors de sa conférence de presse de vendredi, Téléfoot confirme que Lionel Messi va effectivement être aligné au sein de l’attaque parisienne dès le coup d’envoi de la rencontre. Touché par de nombreuses absences en défense, avec notamment Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Sergio Ramos, l’entraîneur du PSG devrait changer de système contre l'OM et aligner une ligne de quatre.

Une tendance confirmée par RMC Sport, qui explique que Galtier évoluera avec Achraf Hakimi au poste de latéral droit, alors que Juan Bernat occupera la place laissée libre par Nuno Mendes, à gauche. En défense centrale, il va s’appuyer sur le duo Marquinhos-Danilo Pereira. Au milieu, Fabian Ruiz va évoluer devant la défense en position de sentinelle, avec Verratti et Vitinha en relayeurs. En attaque, aucune doute possible : la MNM sera au grand complet face aux hommes d’Igor Tudor.

Côté OM, la composition d'équipe attendue pour ce premier Classique de la saison contre le Paris SG sera la même que celle face au Sporting Lisbonne mercredi soir (2-0). Devant le gardien Pau Lopez, le trio Mbemba-Bailly-Balerdi va tenter de faire barrage aux assauts de Messi, Neymar et Mbappé en défense centrale, aidé sur les côtés par Jonathan Clauss à droite et Nuno Tavares à gauche. Au milieu, Veretout et Rongier seront associés tandis que Amine Harit et Mattéo Guendouzi vont soutenir Alexis Sanchez en attaque.

Les compositions d’équipes possibles

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Bernat - Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz - Messi, Mbappé, Neymar

OM : Lopez - Mbemba, Bailly, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Sanchez.