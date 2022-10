PSG-OM : Les compositions officielles, Galtier confirme un choix fort

Publié par JEAN-LUC D le 16 octobre 2022 à 20:44

À moins d’une heure du choc entre le PSG et l’ OM, la LFP vient d’officialiser les compositions d’équipes de Christophe Galtier et d’Igor Tudor.

PSG : Lionel Messi titularisé par Galtier contre l’OM

À moins d’une heure du coup d'envoi du premier Classique de la saison entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, la Ligue de Football Professionnel vient de diffuser les compositons d'équipes officielles de Christophe Galtier et Igor Tudor. Comme annoncé dans la journée, l’entraîneur parisien a fait du changement dans son onze de départ puisque Lionel Messi revient directement comme titulaire après sa blessure. Avec les absences de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes en défense, l’équipe parisienne va également évoluer dans un 4-3-3 avec une charnière à deux têtes composée par Marquinhos et Danilo Pereira.

Au milieu, Fabian Ruiz va évoluer en sentinelle devant la défense, tandis que Marco Verratti et Vitinha vont évoluer un cran en avant pour apporter de l’eau à l’attaque constituée de la MNM au grand complet: Messi, Neymar et Mbappé. Dans les couloirs, Achraf Hakimi sera à droite et Juan Bernat remplace Nuno Mendes à gauche. Titulaire depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma va tenter de garder inviolés les buts du Paris SG dans ce choc des la onzième journée de Ligue 1.

Côté marseillais, Igor Tudor fait le déplacement avec un groupe quasi au complet. Seul Sead Kolasinac manque toujours à l'appel. Le Croate aligne le onze qui lui a donné satisfaction contre le Sporting Portugal (2-0) mercredi en Ligue des Champions. On retrouve donc une défense composée de Chancel Mbemba, Éric Bailly et Leonardo Balerdi. Jonathan Clauss et Nuno Tavares sont dans les couloirs, tout comme Rongier et Veretout au milieu. Un cran plus haut, Guendouzi et Harit sont alignés en soutien de Sanchez. Voici les compositions des deux équipes.

PSG-OM : Les équipes officielles

La compo du PSG : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Marquinhos, Bernat - Ruiz, Verratti, Vitinha - Messi, Mbappé, Neymar

La compo de l'OM : Lopez - Mbemba, Bailly, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Sanchez.